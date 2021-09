Uefa z Aleksandrom Čeferinom postala še bolj evropska

V nadaljevanju preberite:

Na današnji dan pred petimi leti se je zavihtel na vrh Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin. Malokdo je pričakoval, da bo tedaj 48-letni Grosupeljčan na čelu kompleksne organizacije, kakršna je Uefa, zgradil tako uspešno kariero kot prej v odvetniških vodah. Toda Čeferin je poenotil nogomet na stari celini, mu povrnil ugled, ga naredil še močnejšega in uspešno krmari Uefino barko tudi v zgodovinsko zahtevnem času pandemije. Ni čudno, da ga sodelavci nagovarjajo, naj se leta 2023 poteguje za nov mandat predsednika.



Uefa je povsem integrirana v staro celino in v resnici še ni tako tesno sodelovala z evropskimi inštitucijami, kakršne so evropski parlament, svet Evrope in komisija – tudi v boju s podnebnimi spremembami in proti rasizmu –, zato ni čudno, da Čeferin predlani v Rimu ni imel tekmeca v boju za prvi polni mandat. V nadaljevanju preberite, kaj so glavni dosežki Aleksandra Čeferina v njegovi petletki na čelu Uefe in od kje preži nanj največja nevarnost.