Kampl & Co. proti Realu, pred težkimi nalogami tudi Šeško s Salzburgom

V Istanbulu so pristojni pri Evropski nogometni zvezi (UEFA) izžrebali skupine za ligo prvakov 2022/23. Branilec lovorike Real Madrid bo igral v skupini F skupaj z Leipzigom Kevina Kampla, Šahtarjem iz Donjecka in Celticom.

Milanski Inter bo s slovenskim vratarjem Samirjem Handanovićem v eni od najmočnejših skupin, in sicer v C skupaj z münchenskim Bayernom, Barcelono in Viktorio Plzen, naš zdajšnji reprezentančni čuvaj mreže Jan Oblak pa bo z madridskim Atleticom igral v skupini B skupaj s Portom, Bayerjem in Bruggejem. Veliki slovenski up Benjamin Šeško se bo s Salzburgom dokazoval v skupini E z Milanom, Chelseajem in zagrebškim Dinamom.

Skupinski del se bo začel 6. in 7. septembra, končal pa 1. in 2. novembra. Osmina finala bo na sporedu 14., 25., 21. in 22. februarja ter 7., 8. 14. in 15. marca. Četrtfinale bo 11. in 12. ter 18. in 19. aprila, polfinale 9. in 10. ter 16. in 17. maja, veliki finale pa bo 10. junija 2023 v Istanbulu.

V osmino finala bosta napredovali po dve najboljši moštvi iz vsake skupine, tretjeuvrščene pa se bodo prebile v kvalifikacije za osmino finala evropske lige, v kateri bodo njihovi tekmeci drugouvrščene ekipe iz skupinskega dela evropske lige.

Alexia Putellas in Karim Benzema

Na slovesni prireditvi so podelili tudi priznanja najboljšim za prejšnjo sezono. Po pričakovanju je najboljši nogometaš postal francoski napadalec Karim Benzema, ki je med drugim madridskemu Realu pomagal do 14. naslova evropskega prvaka. V glasovanju je prehitel soigralca, vratarja Thibauta Courtoisa in člana angleškega prvaka Manchester Cityja Kevina de Bruyneja.

Najboljša nogometašica po izboru Uefe je Španka Alexia Putellas, članica Barcelone. Priznanje za trenerja ženske ekipe je prejela Sarina Wiegman, selektorica evropske prvakinje Anglije, najboljši trener moške ekipe pa je postal Italijan Carlo Ancelotti, strateg madridskega Reala.

Nagrado predsednika Uefe Aleksandra Čeferina je prejel italijanski strokovnjak Arrigo Sacchi.

Skupine lige prvakov:

Skupina A: Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers.

Skupina B: Porto, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Brugge.

Skupina C: Bayern, Barcelona, Inter, Viktoria Plzen.

Skupina D: Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting, Marseille.

Skupina E: Milan, Chelsea, Salzburg, Dinamo Zagreb.

Skupina F: Real Madrid, Leipzig, Šahtar Donjeck, Celtic.

Skupina G: Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund, Koebenhavn.

Skupina H: PSG, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa.