Kane dober teden pred tekmo z Muro že za petami Rooneyju

Harry Kane bo s Tottenhamom, ki ga je nedavno prevzel sloviti Italijan Antonio Conte, naslednji četrtek že tekmec Mure v predzadnjem kolu skupinskega dela konferenčne lige. Kane je s kar štirimi goli sodeloval pri zmagi Anglije z 10:0 na kvalifikacijskem obračunu za nastop na SP 2022 proti San Marinu, kjer so si poraženi finalisti letošnjega evropskega prvenstva suvereno zagotovili zmago v skupini I. To je bil že drugi hat-trick za Kana na zadnjih dveh tekmah, potem ko se je nedavno na Wembleyju znesel tudi nad Albanci (5:0).

Kane je po odličnih predstavah na euru 2020 sezono, ki se je začela z govoricami o njegovem neizbežnem prestopu k Manchester Cityju, pri Tottenhamu začel precej povprečno. Če ne štejemo hat-tricka proti Muri v Londonu (5:1) je do danes dosegel vsega štiri klubske gole v vseh tekmovanjih. Spurs je v začetku novembra prevzel Italijan Antonio Conte, ki je na klopi zamenjal Portugalca Nuna Espirita Santa, med njegovimi glavnimi nalogami pa je seveda tudi strelska prebuditev prvega zvezdnika, kar je ob njegovih dosežkih v reprezentančnem dresu slaba novica za muraše pred tekmo 25. novembra v Ljudskem vrtu.

Že ob polčasu je bilo v San Marinu na semaforju 6:0, nov gol je prispeval tudi kritizirani branilec Harry Maguire, drugega pa so v 15. minuti pripisali Filippu Fabbriju po strelu Bukaya Sake. Kane je svojo serijo začel v 27. minuti z enajstih metrov, končal pa v 42. minuti z že četrtim golom, tudi tretjega je sicer dosegel z bele pike. S prvim golom v reprezentančnem dresu se je v drugih 45 minutah izkazal tudi biser velikega Tottenhamovega rivala, Arsenala, Emile Smith-Rowe, ki je zadel kmalu po začetku drugega polčasa, medtem ko je kapetan velikega tekmeca iz severnega Londona, Kane, tekmo končal po uri igre.

Tudi Wright zabil štiri San Marinu

16 golov v enem koledarskem letu je nov rekord angleške reprezentance, Kane je kot prvi dosegel dva zaporedna hat-tricka po Tommyju Taylorju leta 1957 in prvi, ki je dosegel štiri gole na tekmi po Ianu Wrightu (San Marino, 1993). Deset golov so Angleži nazadnje dosegli proti ZDA leta 1964, ko je bil izid ravno tako 10:0. Z 38 goli so varovanci Garetha Southgata postavili novo rekordno znamko, ko gre za kvalifikacije angleških reprezentanc za največja tekmovanja – na roko je šlo Otočanom seveda tudi dejstvo, da so poleg San Marina (ena zmaga na 186 tekmah) v skupini igrali tudi z Andoro.

Selektor Gareth Southgate je Kana (oba na fotografiji) zamenjal po uri igre, ko je imel na svojem računu že štiri gole. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

»Fantastično. Odločala je zadnja tekma in nocoj so od nas pričakovali zmago, a opravili smo dobro delo. Fantastično se je uvrstiti (na SP 2022, op. a.),« je po tekmi dejal 28-letni Kane, ki zdaj le še za pet golov zaostaja za rekorderjem Waynom Rooneyjem. Na končnih 10:0 sta pomagala izid povišati tudi rezervista Tammy Abraham in Tyrone Mings, še enkrat je zadel tudi Saka. Southgate je prvič v igro poslal tudi Conorja Gallagherja, medtem ko so Judu Bellinghamu reprezentančni prvenec sodniki razveljavili.

»Glede ravni tekmeca ne moremo storiti ničesar, a miselnost in način, na katerega so se angažirali – to je bilo izvrstno,« je bil zadovoljen Southgate, čigar varovanci so po osvojitvi četrtega mesta na SP 2018 in drugega mesta na euru 2020 med največjimi favoriti za končno zmago v Katarju.