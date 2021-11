Kar pet jih želi organizirati nogometni euro 2025

Evropska nogometna zveza (Uefa) je prejela kar pet uradnih prijav za organizacijo evropskega prvenstva v nogometu za ženske leta 2025. Ženski nogomet v tem stoletju beleži strm vzpon, navsezadnje je podobno tudi pri nas, nekatera zadnja prvenstva stare celine so bila prava uspešnica, podobno velja za mundial.

Osem štadionov, med 15.000 in 30.000 sedežev

Skupno kandidaturo za organizacijo eura 2025 so tako vložile Danska, Finska, Norveška in Švedska, ločene kandidature pa Francija, Poljska, Švica in Ukrajina. Vse omenjene članice Uefe, ki se potegujejo za organizacijo šampionata, bodo morale priložiti podrobno dokumentacijo do oktobra 2022, izvršni odbor Uefe pa bo določil organizatorja turnirja dva meseca pozneje.

Žreb skupin eura 2022 za ženske je bil 28. oktobra v Manchestru, kjer se je zbral tudi vrh Uefe, tretji z leve predsednik Aleksander Čeferin. FOTO: Molly Darlington/Reuters

Vsi pretendenti bodo morali zagotoviti tudi osem štadionov četrte kategorije s kapaciteto med 15.000 in 30.000 sedežev. Uefa je predlani sprejela ambiciozno petletno strategijo za dvig kakovosti in priljubljenosti ženskega nogometa. Ženski euro, ki bo naslednje poletje v Angliji, bo imel denimo podvojen nagradni sklad z osmih na 16 milijonov evrov z zajamčeno finančno nagrado za vseh šestnajst uvrščenih reprezentanc.