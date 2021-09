Karim Benzema prehitel Raula Gonzaleza

V senzacionalnem Realovem porazu proti moldavskemu Šerifu z 1:2 je manjši svetlejši trenutek pripadel prvemu napadalcu belih Karimu Benzemaju. Z bele točke je 33-letni zvezdnik dosegel že svoj 72. gol v ligi prvakov, s čimer je na lestvici najboljših strelcev prehitel klubsko legendo Raula Gonzalez.



Francoski Alžirec se je zavihtel na 4. mesto najboljših strelcev, pred njim so izključno še aktivni napadalci in tudi najboljši »stroji za gole«: Cristiano Ronaldo (135), Lionel Messi (121) in Robert Lewandowski (75).



Od Francozov v ligi prvakov niti eden ni blizu Benzemajevem dosežku, ki ga je v Realovem dresu začel pisati v sezoni 2009/10, medtem ko je prvi gol v LP dosegel v dresu Lyona v sezoni 2005/06. Thierry Henry je zabil 50 golov. Benzema je na Realovi večni lestvici najboljših strelcev na 5. mestu (288 golov) in za četrtim Carlosom Santillano zaostaja le še za dva. Tudi na klubski lestvici je Cristiano Ronaldo debelo pred vsemi s 451 goli, za njima pa sta Raul (323) in Alfredo Di Stefano (308).

