Valerij Karpin: V Mariboru nas čaka boj z najtežjim tekmecem

Danes je na prizorišče jutrišnje zelo pomembne tekme v kvalifikacijah za SP 2022 (Maribor, 20.45) pripotovala ruska reprezentanca. Izbranci Valerija Karpina so spoznavali Ljudski vrt, selektor pa je novinarjem, tako slovenskim kot tudi ruskim, spregovoril o pričakovanju ponedeljkove predstave.

Povejte, so se morda pri moštvu pojavila kakšne nove poškodbe?

Ne, po tekmi s Slovaško dejansko ni več poškodb. Tako smo usmerili pozornost na zbrano pripravo, trening in teorijo,. Analizirali smo tekmo s s Slovaško, se pogovorili s fanti. Ni nam šlo vse po željah, za kar sem jaz odgovoren. Nočem valiti krivde na fante in vem, zakaj to govorim. Ponovil bi – za predstavo s Slovaško sem kriv jaz.

Ocenite moč slovenskega moštva.

Ni velike razlike med Slovenijo in Slovaško. Gre zgolj za podrobnost, da so Slovaki močnejši v osrednji coni, Slovenci pa v igri po bokih. Nas čaka zahteven boj z najtežjim tekmecem. Povrh igramo v gosteh. Slovenija vsekakor ni slabša kot Slovaška, slednjo pa smo videli, kako igra.

Se nam lahko ponovi scenarij iz leta 2009, kaj menite?

Če tega vprašanja ne bi zastavili, celo ne bi vedel, da je bila tista tekma pred 12 leti v Mariboru. Vem, da smo takrat izgubili, da je bilo to prav na tem štadionu, pa se ne spominjam.

Ste vznemirjeni pred jutrišnjo tekmo?

O tem ni treba posebej govoriti. Vse je jasno, zagotoviti si morao izhodišče za uspešno nadaljevanje. Tu ni kaj razmišljati: boriti se moramo na vso moč. In res se ni treba obremenjevati z razmišljanjem, da si že jutri lahko zagotovimo 2. mesto v skupini. Zmaga bi nas razveselila, ob tem bi hoteli pokazati dobro igro. Ne bom vam dejal, da bi hoteli zmagati, ob tem pa igrati slabo.

Katera reprezentanca je favorit tega dvoboja?

Ni je. Možnosti bi ocenil na 50:50. Povrh igra Slovenija doma, tako kot leta 2009 ...

