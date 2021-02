Katalonci priznali tekmečevo superiornost, Parižani ostajajo skromni

Kylian Mbappe je postal tretji nogometaš v zgodovini lige prvakov, ki je proti Barceloni dosegel tri gole. FOTO: Albert Gea/Reuters

Koeman priznal tekmečevo superiornost

Antoine Griezmann obljublja, da bodo Katalonci na povratni tekmi prikazali večjo željo po zmagi. FOTO: Albert Gea/Reuters

Liverpool do nujno potrebne zmage

Jürgen Klopp je bil ponosen na svoje igralce, katerim so mnogi pred tekmo pripisovali majhne možnosti za uspeh. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Nogometaši Paris Saint-Germaina so sinoči naredili velik korak k uvrstitvi v četrtfinale lige prvakov, potem ko so na Camp Nouu s kar 4:1 premagali Barcelono. A Parižani so v izjavah po tekmi delovali zelo umirjeno in opozarjali, da dvoboj še ni odločen, na kar jih lahko spominjajo dogodki iz leta 2017.PSG in Barcelona sta se tudi takrat pomerila v osmini finala lige prvakov. Pariška ekipa je prvi dvoboj na domačem terenu dobila s 4:0, nato pa je sledila slovita povratna tekma, ki je poznana kot “La Remontada” oziroma Povratek. Katalonci so zmagali s 6:1 in napredovali, kar Parižane še danes močno boli.Tako so v taboru Paris Saint-Germaina slavili visoko zmago, a ostali z nogami trdno na tleh. Glavni junak tekme, trikratni strelec, je po odlični predstavi dejal:»Smo zelo zadovoljni, to je bila pomembna zmaga za nas. Danes je bilo izjemno, a nismo še ničesar osvojili. Naš trener od samega prihoda dela zelo dobro, vendar pa je le nadaljeval delo, ki ga je začel Thomas Tuchel in to storil odlično, kar je potrdil s finalom v pretekli sezoni. S fizičnega vidika smo vedno boljši, vendar pa še nismo v idealni formi. Čeprav smo bili danes zelo dobri, se bomo še naprej trudili, da ponovimo takšen tip tekme,« je dejal glavni junak in dodal še nekaj besed o svoji predstavi: »Za ta klub sem vedno želel dati vse od sebe, ta dres mi pomeni ogromno. Nisem bil vedno uspešen in kdaj bom imel slabo tekmo, vendar se nikoli nisem skrival, tudi če naredim napake.«Tudi njegov trenerje skromno razmišljal: »Popolnost ne obstaja. Zadovoljen sem z rezultatom in prikazano igro, vendar pa moramo ostati skromni. Pred nami je še 90 minut in tekmeci imajo odlične nogometaše. Tukaj sem šele 40 dni in nismo še našli svoje prave identitete. V nedeljo nas čaka pomembna tekma z Monacom in o njej že razmišljamo,« je strateg Parižanov svoje misli že usmeril proti prvenstvu.Glavni trener Barceloneni iskal razlogov za neuspeh, temveč je športno priznal poraz in dejal, da se bo ekipa morala konkretno izboljšati: »Moramo priznati, da končni rezultat odraža superiornost PSG-ja. Pokazali so, da so bolj kompletno moštvo od nas. Vedeli smo, da se lahko zgodi kaj takega, saj smo igrali proti odlični ekipi. Pred nami so v številnih pogledih, tudi fizični pripravi in izkušnjah. Prvi polčas je bil bolj izenačen in Ousmane Dembele je imel priložnost za povišanje prednosti na 2:0. V drugem polčasu smo imeli težave v obrambi, PSG pa je pokazal, da je fizično močnejši od nas. Lahko bi vam lagal, vendar pa je rezultat 1:4 in imamo le majhne možnosti za napredovanje, ta tekma pa je pokazala, koliko moramo še napredovati, zlasti na nivoju lige prvakov.«Katalonskega velikana v naslednjem mesecu dni čaka veliko dela, če se želi obdržati v več kot enem tekmovanju. Pred tednom dni je namreč na prvi tekmi polfinala španskega kraljevega pokala proti Sevilli izgubil z 0:2, zdaj pa si je priigral še slabše izhodišče v ligi prvakov.»Že v pokalnem tekmovanju bomo morali nadoknaditi rezultatski zaostanek, zdaj pa bomo to poskušali narediti tudi v Parizu. To bo zelo težko, vendar se bomo potrudili,« je dejalFrancoski napadalec v vrstah Barceloneje dodal: »To ni podoba Barcelone, ki jo želimo prikazati. Prikazali smo zelo slabo predstavo, po kateri se bomo morali dvigniti. Težko je prenesti, ko ti nasprotnik na Camp Nouu zabije štiri gole, ampak v Pariz bomo šli z željo po zmagi. Tam ne bomo zgolj tavali po igrišču.«V senci dogajanja na Camp Nouu je bila tekma v Budimpešti, na kateri je angleški prvak Liverpool z 2:0 premagal Leipzig.Angleški predstavnik je s tem dosegel prepotrebno zmago, saj mu v domačem prvenstvu nikakor ne gre po načrtih in je izgubil zadnje tri tekme, zato so mnogi strokovnjaki pričakovali nov neuspeh. ALiverpoolčani so uspeli prekiniti slabo serijo in si priboriti dobro izhodišče, kar je razveselilo glavnega trenerja»To je bila tekma, ki smo jo želeli, in zmaga, ki smo jo potrebovali. Leipzig je lahko prava pošast in premaguje tekmece v nemškem prvenstvu. Nadzorovali smo tekmo na odličen način. Vem, da so številni želeli, da nam znova spodrsne, vendar je fantom uspelo in vesel sem zanje.«Slovenski nogometaš, ki je za Leipzig igral do 73. minute, je o porazu povedal: »Naredili smo dve individualni napaki, za kateri si na tem nivoju klinično kaznovan. Splošno gledano mislim, da smo igrali dobro in imeli dve oziroma tri priložnosti za zadetek. Danes nam to ni uspelo, upam pa, da nam bo na povratni.«Trener Nemcevje tekmo analiziral takole: »Prvi polčas je bil izenačen. Liverpool je imel večjo posest žoge, vendar pa si ni pripravil večjih priložnosti. Naš vratar je ustavil en strel, v napadu pa smo zadeli okvir vrat. V drugem delu smo bili zelo dobri in imeli več priložnosti, a obenem naredili tudi dve nori napaki, za katere si kaznovan na vsakem nivoju. Pogovoriti se moramo o teh napakah. Povratna tekma se bo začela z 0:0 in dokazali smo, da smo jim lahko enakovredni in si pripravimo priložnosti. To moramo tudi storiti in odpraviti napake.«