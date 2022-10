Katarci s posebnimi šotori za streznitev pijanih navijačev

Po besedah Naserja Al Haterja bodo v Katarju pijane navijače pospremili v posebej za ta namen pripravljene šotore, kjer bodo morali počakati do streznitve. Alkoholne pijače bodo v točno določenih časovnih obdobjih stregli pred štadioni in v navijaških središčih, pitje alkohola na javnih mestih je sicer v Katarju prepovedano.

»To bodo prostori, v katerih bomo zagotovili, da so preveč opiti navijači na varnem in da ne morejo škodovati komu drugemu,« je za Sky News o šotorih za streznitev povedal Al Hater. »Če ne uničujete javne lastnine, če se obnašate neškodljivo, potem ste vsi dobrodošli in vas nima kaj skrbeti,« pa je dodal ob vprašanju o tem, če se lahko predstavniki skupnosti ​LGBTQIA+ kljub strogim zakonom svobodno gibajo po državi in, denimo, držijo za roke.