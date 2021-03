Znani slovenski aduti za napad na Hrvaško in Rusijo

Seznam igralcev za tekme s Hrvaško, Rusijo in Ciprom

Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Salernitana), Žiga Frelih (Olimpija); branilci: Bojan Jokić (Ufa), Miha Mevlja (Soči), Petar Stojanović (Dinamo Zagreb), Nejc Skubic (Konyaspor), Jure Balkovec (Karagumruk), Miha Blažič (Ferencvaros), Kenan Bajrić (Slovan Bratislava), Mario Jurčević (Osijek); zvezni igralci: Jasmin Kurtić (Parma), Miha Zajc (Genoa), Jaka Bijol (Hannover), Domen Črnigoj (Venezia), Amedej Vetrih (Gaziantep), Sandi Lovrić (Lugano), Nino Kouter (Mura), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec); napadalci: Josip Iličić (Atalanta), Andraž Šporar (Braga), Damjan Bohar (Osijek), Haris Vučkić (Real Zaragoza), Luka Zahović (Pogon Szczecin), Blaž Kramer (Zürich).

Bojan Jokić se vrača v slovensko reprezentanco, saj je ponovno na selektorjevem seznamu. FOTO: Roman ŠŠipić

Mundial pozimi

Slovenska nogometna reprezentanca bo 24. marca začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022. V marčevskem terminu jo čakajo tri tekme, in sicer s Hrvaško doma ter Rusijo in Ciprom v gosteh. Selektor Matjaž Kek je ob tem danes objavil seznam igralcev, na katere bo računal na omenjenih dvobojih. Na teh tekmah ne bo še vedno poškodovanega, vrača pa se izkušeni. Vprašljiv je tudi nastop, ki je v karanteni v Hannovru. Eden od treh vratarjev pa bo Olimpijin»Skozi tekme v ligi narodov nam je uspelo sestaviti homogeno jedro igralcev, ki so ob solidnem rezultatu poskrbeli za to, da lahko z nekim optimizmom in z veliko željo in motivom pričakujemo začetek teh kvalifikacij,« je uvodoma na spletni novinarski konferenci povedal Kek, ki bo prve igralce zbral v nedeljo, preostanek pa v ponedeljek. Slovenija bo 24. marca ob 20.45 v Stožicah gostila Hrvaško, 27. marca bo v Sočiju ob 15.00 igrala proti Rusiji, 30. marca pa v Nikoziji ob 18. uri proti Cipru. V skupini H sta sicer še Slovaška in Malta.Kek je še pojasnil, da je kakšen igralec več na seznamu, prav tako pa so v pripravljenosti rezerve, saj v tako zgoščenem ritmu pride do poškodb, kartonov. Tudi Jokićeva vrnitev je deloma posledica tega. »Pogojena je z ritmom, s tekmeci, o katerih razmišljamo, seveda tudi o Rusiji, kjer igra. In tam v zadnjem času Jokić igra tudi v obrambi s tremi igralci, o čemer razmišljamo tudi pri nas,« je pojasnil Kek, ki pa kot običajno ni odgovoril na vprašanje, ali bo kapetan ostalali bo kapetanski trak spet nosil Jokić. »To je stvar slačilnice in našega dogovora.«Slovenija se je doslej s Hrvaško merila osemkrat ter petkrat izgubila in trikrat remizirala. S Slovaško je igrala šestkrat in trikrat zmagala, dvakrat remizirala in enkrat izgubila. Z Rusijo ima na petih tekmah po dve zmagi in poraza ter remi, s Ciprom ima na desetih tekmah pet zmag, tri remije in dva poraza, z Malto pa na šestih tekmah pet zmag in remi.Za trinajst evropskih mest na 32-članskem svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo od 21. novembra do 18. decembra 2022 v Katarju, se bo potegovalo 55 evropskih reprezentanc v desetih skupinah. Kvalifikacije bodo potekale med marcem in novembrom 2021. Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe pa čakajo dodatne kvalifikacije.Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin, iz lige narodov, ki se ne bosta že neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Teh dvanajst moštev čakajo izločilni boji na eno tekmo za preostala tri mesta na SP. Te dodatne tekme bodo 24. in 25. marca ter 28. in 29. marca 2022. SP pa bo prvič v zgodovini v jesensko-zimskem obdobju, turnir v Katarju bo namreč med 21. novembrom in 18. decembrom 2022. Branilka naslova je Francija.