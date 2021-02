Tudi Kek čaka na odziv madridskega Atletica

V nadaljevanju preberite:

Bodo Jan Oblak in nogometaši Atletica ogrozili »že osvojeni« naslov španskega prvaka? To bo konec tedna glavno vprašanje za vratarja slovenske reprezentance, Luisa Suareza in zvezdnike, ki jim je v zadnjih tednih opazno pošla sapa. Slovenski selektor Matjaž Kek bo močneje pogledoval v Villarreal, kjer bo pri istoimenskem klubu gostoval madridski Atletico. Ni vseeno, kakšne volje bo čez slab mesec dni prispel na Brdo vratar Oblak, eden ključnih adutov za bitki s Hrvati in Rusi.