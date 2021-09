Kek opozarja: Točke proti Malti še niso vpisane

Josip Iličić bo izpustil tekmo proti Malti. FOTO: Borut Živulović/Reuters



Šeškov odnos je dvignil občinstvo

Slovenska nogometna reprezentanca je sinoči v Stožicah iztržila neodločen izid 1:1 z izbrano vrsto Slovaške in tako na četrti kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2022 osvojila četrto točko. Čeprav je skupina H še naprej odprta, pa je slovenski selektorpo dvoboju priznal, da še kako potrebujejo točke in da zato ni zadovoljen z izidom proti Slovaški. Nova priložnost za zmago bo v soboto proti Malti, proti kateri pa bo naša vrsta igrala brezKek je v želji po treh točkah tekmo začel z vsaj na papirju eno od najbolj napadalno usmerjenih zasedb. Ob odsotnostiso v sredini obinv bolj napadalni postavitvi igrali Iličić,in. Selektor je po tekmi razkril, da v takšni zasedbi zvezna vrsta verjetno ne bo več igrala.»Na splošno smo bili prepozni pri reakcijah v sredini. Razen v določenih obdobjih je manjkala energija. Nismo naredili pravega prekrška, ker smo zamujali. Res je, da ima Slovaška dobre igralce, predvsemnam je delal težave. Toda ko smo bili organizirani, ko smo bili skupaj, je bilo dobro. Ko pa so bile linije preširoke v drugem polčasu, je bilo kritično,« je pojasnil Kek.Ob tem je dodal, da tudi menjave niso prinesle želene energije, toda zaradi padca celotne ekipe, ne zaradi samih igralcev s klopi. »Pojavilo se je tudi nekaj strahu, ko so nas dvakrat, trikrat izigrali. Pričakoval sem več agresivnosti,« je poudaril slovenski selektor in pribil, da je bilo vseeno kar nekaj igralcev na vrhunski ravni.Pri tem je posredno omenil strelca zadetka, pohvalo je namenil izvrstni Iličićevi podaji in najstniškemu napadalcu. »Že v klubu se vidi, kam gre vse skupaj. Vidi se tudi, koliko je še možnosti za taktičen in tehničen napredek pri osemnajstletniku. Toda njegov odnos 'na glavo' je dvignil občinstvo. Edino tako gre. Vsaka tekma prinese neko novo ime, toda mi potrebujemo točke,« je izpostavil 59-letni Mariborčan.Nekaj lepih priložnosti je zapravil Mlakar. »Jan mora le še naprej trdo delati, je pa zagotovo prihodnost slovenskega nogometa,« je presodil slovenski selektor, ki je videl nekaj dobrih in tudi nekaj slabih stvari, pri čemer je večkrat omenil puščanje preveč prostora tekmecem, tudi ob prekinitvah in podajah v kazenski prostor.»Dolgo že nismo izgubili v Stožicah, kar pomeni neko kontinuiteto. Primanjkuje pa nam točk,« je še ponovil Kek in se dotaknil stanja v skupini H, v kateri imata Hrvaška in Rusija po sedem točk, Slovaška šest, Slovenija, Malta in Ciper pa po štiri točke. »To je skupina, v kateri se bo težko kdo odlepil, tako da bo odprta še nekaj časa. Toda vseeno moramo razmišljati o sebi, kakovosti igre, ustvariti moramo nekaj, da bomo lahko gledali naprej.«Kot je pripomnil, bo za naslednjo tekmo malce spremenil zasedbo, saj se vrača, ne bo pa Iličića. »Prihaja ekipa, ki je s 3:0 premagala Ciper, ta pa je premagal nas. Marsikdo bo pomislil, da so točke že vpisane, ampak ni tako. Treba bo to pokazati na igrišču. Za raven, ki jo hočemo, moraš biti stoodstoten. To pa nam še manjka v določenih trenutkih,« je še povedal Kek.Malta je v sredo presenetljivo visoko odpravila Ciper, ki je od 40. minute – takrat je bilo še 0:0 – igral z igralcem manj. Maltežani so sicer začeli v postavi s približno postavitvijo 3-4-2-1. Igrali so vratar, strelec dveh golovin. Zaigrali pa so šeinZ Malto so se Slovenci nazadnje pomerili v kvalifikacijah za SP 2018, takrat so naši nogometaši zmagali z 1:0 v gosteh in z 2:0 doma. Ob tem ima Slovenija z Malto še tri zmage in neodločen izid. Slovenija je na lestvici Svetovne nogometne zveze (FIFA) na 66., Malta pa 177. mestu.Tekmo bodo sodili Latvijciin