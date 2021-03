Kek: Veselje je dovoljeno, evforija ne

Stojanović: Za prvih desetih minut si zaslužimo kritiko

Šporar: Slovenci na hrvaško morje z dvignjeno glavo

Slovenska nogometna reprezentanca je kvalifikacije za svetovno prvenstvo začela sanjsko in v Stožicah premagala svetovne podprvake Hrvate.Slovenci so s tem na desetem medsebojnem obračunu sploh prvič premagali južne sosede. Kot poudarja selektor, so v reprezentanci veseli zmage, vendar pa evforije ne bo.»Začetek, kot smo si ga samo želeli. Premagali smo zelo kakovostnega tekmeca. Mislim, da smo zasluženo zmagali, čeprav smo pošteno trpeli. Na začetku tekme je bilo preveč spoštovanja, premalo smo verjeli vase. Skozi tekmo pa so ob fanatični borbenosti pokazali kakovosten nogomet. Fantom čestitam. Veseli smo, seveda, ampak bomo ostali trdno na tleh. To je začetek kvalifikacij. Veselje da, evforija ne. Kmalu nas čaka že gostovanje v Sočiju. Dolgo smo čakali to zmago, ta je tudi za navijače, ki so optimistični glede slovenskega nogometa,« je sporočil Kek.Ta je dodal, da sta bili za zmago ključni disciplina in organiziranost: »Že pred tekmo smo se zavedali, da glede na kakovost ne smemo in moremo iti v posest žoge, da moramo biti disciplinirani in organizirani. Vsi so delali veliko, od Iličića do Šporarja, ki sta veliko pretekla. Vsak, ki je bil na igrišču, je razmišljal o tem, kako kakovostno igrati in da moramo iti od temeljev. Temelji slovenskega nogometa so bili vselej v disciplini, če hočete, tudi v pragmatičnosti, pa tudi nesporna kakovost. Z minutami je rasla tudi samozavest, bili pa smo dovolj hrabri in odločni, da smo bili po zahtevnih minutah tudi kakovostni.«Branilec slovenske reprezentance in zagrebškega Dinamaje dejal: »Znova smo dokazali, da smo prava ekipa. Taktično smo na igrišču dobro stali in pustili srce. Bili so trenutki, ko smo trpeli, vendar smo bili nagrajeni, ker smo se borili en za drugega. Ko si pošten, te nogomet vedno nagradi. Vesel sem zmage, ki ni majhna. Za tistih prvih deset minut si zaslužimo kritiko, kljub temu, da smo zmagali veliko Hrvaško. Potrebno je pogledati tudi uvodne minute. Kot sem slišal selektorja, je tudi on dejal, da se nam to v Sočiju ne sme ponoviti, kar je res. Nismo se ustrašili, nikogar se ne bojimo. To smo že pokazali, res pa je, da smo imeli veliko spoštovanja. Kot sem dejal že pred tekmo, je Hrvaška velika reprezentanca, vendar smo igrali doma. Imamo veliko srce, tudi mi imamo veliko kakovosti, ki smo jo nocoj tudi pokazali.«Napadalec slovenske izbrane vrsteje po premierni zmagi nad Hrvaško razmišljal: »Hrvati si niso ustvarili izrazite priložnosti, mi bi lahko na drugi strani zadeli še drugič. Res je, da je Hrvaška imela več posesti žoge, vendar štejejo zadetki. Kot je dejal že Petar, smo srce pustili na igrišču in to se je obrestovalo. a zmaga vsem pomeni ogromno, saj gre za svetovne podprvake, njihovi igralci pa igrajo v klubih najvišjega nivoja. Pokazali smo, da zmago igrati in premagali sosedi. Če bo poleti to mogoče, lahko gredo Slovenci na hrvaško morje z dvignjeno glavo.«