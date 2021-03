Kekova reprezentanca ga navdaja z optimizmom

Čeprav mineva že osmo leto, odkar se je poslovil od klopi japonskega prvoligaša Omiye Ardije, mu volje do strokovnega dela ne manjka. V zadnjem obdobju prostovoljno svetuje trenerjem ljubljanskega Slovana jim pri razvoju igralcev in ustvarjanju igre. Pri 71 letih je nekdanji selektor slovenske izbrane vrste (1994-97) in direktor reprezentanc (2010) dr. Zdenko Verdenik poln analitičnih in tudi kritičnih misli. Preverite v nadaljevanju.