Kempes z Mehičani nad Messija: Nikoli ne bo kot Maradona

Lionel Messi lahko do konca kariere osvoji kateri koli naslov, a nikoli ne bo dosegel ravni Diega Maradone, je za ESPN Mexico dejal legendarni argentinski reprezentant Mario Kempes. Skupaj z mehiškimi gostitelji se je na trenutke že precej neokusno lotil Messijevih dosežkov, potem ko je zvezdnik Barcelone s 34 leti prekinil urok velikih reprezentančnih tekmovanj ter osvojil prvi južnoameriški naslov s svojo reprezentanco.



»Za Messija je velika škoda ta, da je bil naslednik Diega Armanda Maradone. Diegu je pa z vsem občudovanjem, ki ga je bil deležen po svetu, zelo težko slediti,« je o pokojni legendi povedal Kempes. »Če želi Messi biti kot Maradona ... To mu ne bo uspelo niti v primeru, da zdaj osvoji štiri naslove svetovnega prvaka zapored. Nima pa še niti enega. Tudi v primeru, da osvoji veliko, da osvoji karkoli, se nikoli ne bo mogel primerjati s tem, kar je naredil Diego,« je dejal Kempes.



Čeprav je bil Messi prvi strelec in podajalec turnirja, so s kritikami pri mehiškem ESPN nadaljevali. Novinar Alvaro Morales, ki Messija že dlje časa zbada s pomanjševalnico »Messisito«, je izpostavil njegovo slabo predstavo v velikem finalu in jo primerjal s tisto Cristiana Ronalda v finalu eura 2016.

Spomenik za Di Mario

»Še enkrat je izginil. Argentina bi morala postaviti spomenik Di Marii. Messi tega naslova sploh ne bi smel proslavljati. Vse zasluge gredo soigralcem, saj on ni naredil ničesar," je menil novinar Morales, ki je izpostavil vodstvene sposobnosti Ronalda, »najboljšega vseh časov«, ki je po poškodbi v finalu eura 2016 soigralce ves čas vzpodbujal s klopi.



»Cristiano je po tem, ko se je v finalu eura 2016 poškodoval, ostal na klopi in vodil ekipo. Messi je povsem izginil. Cristiano je najboljši vseh časov. Messi ima zmrznjeno srce, radi bi ga spremenili v vodjo, a jim ne uspe. V finalu mu od prve minute ni uspela niti ena pomembna podaja, ni pokazal niti osebnosti niti karakterja. Potrebno je videti te reči na Messiju. Naj mi povedo, kaj je naredil na Maracani. Tisti, ki nimajo argumentov, me bodo spet poskušali diskreditirati,« je dodal Morales.



V Argentini so številni čakali tudi na komentar Martina Libermana, ki velja za največjega kritika Messija v domovini. Dejal je, da je finale odigral slabo, a da je odigral zelo dobro prvenstvo, izpostavil pa je tudi dejstvo, da je za razliko od prejšnjih turnirjev bolj odločno stopil v ospredje kot vodja ekipe. Pred takšnim Messijem, je na svojem kanalu na YouTubu dejal Liberman, je potrebno »sneti klobuk«, ta naslov pa si je po mnenju kontroverznega novinarja Messi letos tudi zaslužil.

