Kitajski privrženci otoškega nogometa začasno brez prenosov

Lastnik pravic za kitajski trg je vodstvo angleške lige po poročanju BBC obvestil, da zaradi načrtovanih izkazov podpore Ukrajini na prihajajočih tekmah elitnega angleškega prvenstva začasno umikajo prenose tekem. Premier league je javno obsodila rusko invazijo in pozvala k miru, ko je na začetku tedna tudi potrdila, da bodo tekme prihajajočega 28. kola minile v znamenju izražanja podpore Ukrajini in njenim prebivalcem.

Pri BBC so zapisali, da bodo kapetani ekip verjetno nosili trakove v barvah ukrajinske zastave, na velikih zaslonih na štadionih pa se bo na ukrajinski zastavi izpisal slogan »Nogomet stoji skupaj«. Navijače so tudi pozvali, da se pred začetnim sodnikovim žvižgom na vsaki tekmi pridružijo »trenutku razmisleka in solidarnosti«.

Premier league napovedanega kitajskega bojkota ni želela komentirati, nazadnje je bilo na relaciji Peking-London vroče leta 2019, ko je po izjavah Arsenalovega nemškega vezista Mesuta Özila o nasilju nad Ujguri, kitajsko muslimansko manjšino, državna televizija CCTV s sporeda umaknila tekmo Arsenala in Manchester Cityja. Tudi tokrat bodo navijači Cityja močno prikrajšani, saj bodo očitno ostali brez prenosa velikega mestnega derbija z Manchester Unitedom.