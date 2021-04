Klopp ošvrknil rojaka, a priznal, da je bil Liverpool slab

Jürgen Klopp je namensil ostre besede rojaku Felxu Brychu. FOTO: Gabriel Bouys/AFP



Brazilčeva čestitka za trenerjevo jubilejno 50. tekmo

Vinicius Junior je trenerju Zinedinu Zidanu z dvema goloma čestital za njegovo jubilejno 50. tekmo v LP. FOTO: Gabriel Bouys/AFP

»Ni bil krivec za naš poraz, ampak potrebuješ samo dobrega sodnika,« je po prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov v Madridu sopihal trener LiverpoolaNemec je z ostrimi besedami zasul rojaka in glavnega sodnika dvoboja proti Realu (1:3)»To so bile osebne odločitve,« je svoje mnenje podkrepil Klopp, ki ga je najbolj ujezil dogodek pred drugim Realovim golom, ko je madridski branilecs hrbta zrušil prodirajočega Senegalca, Brych pa je le zamahnil z roko naj se igra nadaljuje. Toda 27 sekund pozneje je po napakivodstvo na 2:0 povišalKlop se je nato le pomiril in pošteno povedal, da si Liverpool drugega kot poraz ni zaslužil. »Edina dobra stvar je, da gre le za prvo tekmo. Enostavno nismo igrali dovolj dobro, da bi Realu povzročali več težav. Slabi smo bili v posesti žoge,« je zaokrožil prvih 90 minut.»Nič še nismo osvojili,« je posvaril pred pretiranim slavjem prvi mož Realovega moštva. Še enkrat je Zizou potrdil, da ima v sebi šampionsko trenersko nit. V 50. tekmi v ligi prvakov je dosegel 31. zmago. Uspešnejši je le legendarni Nemecz eno zmago več, 32.»Ničesar nismo menjali kljub težavam.je odlično nadomestil, to, kar smo trenirali, smo ohranili. Tudi sistem igre 4-3-3. Igralci res odlično opravljajo svojo nalogo, če upoštevam vse težave, ki smo jih imeli,« je bil, razumljivo, vesel zmaga Zidane. Kot vsi drugi, ni mogel obiti glavnega junaka dvoboja, dvakratnega strelca»Vesel sem, zato, ker potrebuje gole, tako kot jih Marco Asensio ali. Dobro igra, pomaga moštvu, z goloma je dobil zaupanje. Vini je 'kratek' za gole in bo dobil veliko samozavesti. Zaslužil si je. Ne vem pa, ali je bila to njegova najboljša predstava, ampak dva gola v četrtfinalu je nekaj zelo pomembnega,« je pohvalil 20-letnega napadalca, ki mu sicer zelo zaupa, čeprav je resnično zelo neučinkovit. V tej sezoni je v španskem prvenstvu in LP dosegel po tri gole.