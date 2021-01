Klopp: Poraz kot močan udarec v obraz

Standings provided by SofaScore LiveScore

Aktualni angleški prvak Liverpool je sinoči doživel novo razočaranje, ko ga je v 18. kolu državnega prvenstva presenetljivo premagal Burnley.Liverpoolčani so bili občutno boljši tekmec, imeli so 72-odstotno posest žoge in sprožili kar 27 strelov (razmerje 27:6), vendar pa so bili vsi njihovi poskusi jalovi.Branilci naslova so s tem prekinili izjemen niz neporaženosti na domačih ligaških tekmah, saj so na Anfieldu nazadnje izgubili aprila 2017, od takrat pa nanizali kar 68 tekem brez poraza.Glavni trenerima veliko razlogov skrb, saj njegovi varovanci niso zadeli še na četrti zaporedni prvenstveni tekmi, obenem pa so tudi niz brez zmage podaljšali na pet tekem.»Tole predstavlja močan udarec v obraz. Prevzemam odgovornost za poraz. Žogo smo imeli dolgo časa v svoji posesti in si tudi pripravili priložnosti, ki pa jih nismo izkoristili. Tekma je bila tako odprta, nasprotniki pa so dobili enajstmetrovko. Moj vratar je po tekmi povedal, da se ni dotaknil nasprotnika,« je dejal Klopp in nadaljeval: »Pri zaključevanju akcij sprejemamo napačne odločitve. Poskrbeti moram, da bodo igralci na pravem mestu. Če nekaj ne deluje, potem se moraš bolj potruditi. Danes ni bilo enostavno izgubiti te tekme, a to se je zgodilo. V tem trenutku se mi bitka za naslov zdi nemogoča,« je ocenil nemški trener na klopi Liverpoola.