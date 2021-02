Klopp priznal, da Liverpool ne sodi med kandidate za naslov

Standings provided by SofaScore LiveScore

Strateg aktualnega angleškega prvaka Liverpoola, Nemec, je po sinočnjem presenetljivem porazu proti Brightonu priznal, da njegovo moštvo ne sodi med kandidate za naslov.Liverpoolčasi so si privoščili nov hud spodrsljaj na domačem Anfieldu, na katerem so nazadnje zmagali 16. decembra lani, za nameček pa so prvič po oktobru 1984 ostali brez zadetka na treh zaporednih domačih tekmah. Da je šlo za res veliko presenečenje, dokazuje podatek, da je Brighton zabeležil prvo zmago proti Liverpoolu po marcu 1982.Zadnje slabe predstave Liverpoolčanov se poznajo tudi na lestvici. Branilci naslova so četrti, za prvouvrščenim Manchester Cityjem pa ob tekmi več zaostajajo za sedem točk. Preveč, da bi lahko računali na enakovreden boj za naslov.»Razlika do Manchester Cityja ... kot trener Liverpoola seveda moram reči, da si želimo osvojiti naslov, za kar pa potrebuješ dobre predstave, česar mi nimamo,« je iskreno dejal Nemec na klopi Liverpoola.Njegovi igralci se bodo z vodilnim Cityjem pomerili že to nedeljo na Anfieldu, kar bo priložnost za popravni izpit. »Borili se bomo za tri točke, ampak moramo biti boljši. Potrudili se bomo, da bo tako. Razlika do prvega mesta nas trenutno ne zanima, je le posledica dosedanjih rezultatov. Vplivamo lahko le na naslednjo tekmo. Danes nismo bili dovolj dobri, tega se zavedamo in to moramo popraviti,« je razmišljal Klopp.