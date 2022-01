Ko sta kraljevala Ranko in Zlatko, so bili milijoni

V nadaljevanju preberite:

So naši fantje res vredni tako malo ali gre zgolj za splet okoliščin? To je še eno nogometno vprašanje, ki hočeš nočeš razgalja hudo krizo slovenskega klubskega nogometa. Spomini so še sveži – ko je z Milanom Mandarićem v Stožice prišel šerif s karizmo, v trenutku zdaj funkcionar, zdaj poslovnež, nogometni agent in poznavalec menedžerskega zakulisja Ranko Stojić, je tudi vijolični »maminho« Zlatko Zahović padel v njegovo senco.