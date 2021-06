Koeman dobil igralca, ki si ga je najbolj želel: Depay gre v Barcelono

Barcelona je potrdila, da bonjen dres nosil do leta 2023. Nizozemski reprezentant, ki z rojaki trenutno igra na evropskem prvenstvu, je v minuli sezoni ostal neizpolnjena želja trenerja Kataloncev, ki je z njim seveda nekaj časa sodeloval tudi v nizozemski reprezentanci. A Koeman, ki je po koncu svoje prve trenerske sezone na Camp Nouu tudi močno »visel«, a nato dobil zaupnico, je vendarle dočakal prihod rojaka, ki si ga je Barca tako močno želela tudi zaradi dejstva, da ji zanj ne bo potrebno plačati odškodnine.27-letnemu Depayu se bo s koncem junija iztekla pogodba z Lyonom, kamor je leta 2017 prestopil iz Manchester Uniteda. Madridski športni dnevnik AS je zapisal, da se je Depay ob nejasnostih glede dolgoročnega sodelovanja Barcelone s Koemanom odločil le za dveletno pogodbo, čeprav naj bi imel na mizi tudi sezono več.Depay je igral v vseh kategorijah nizozemske izbrane vrste, njegov prvi klub pa je bil Moordrecht. Nato je sledila selitev v rotterdamsko Sparto in kasneje v PSV Eindhoven, kjer se je uveljavil na evropskem nogometnem zemljevidu z 39 goli na 90 tekmah. Selitev v Manchester se mu ni posrečila, dosegel je le dva gola na 33 tekmah, spet pa je začel nizati dobre predstave kot član Lyona, pri katerem je odigral 139 tekem in dosegel 63 golov.