Koeman izključen in pod še večjim pritiskom po remiju v Cadizu

Robertu uvrstitev med prve štiri ni dovolj

Barcelona je odigrala zelo bled prvi polčas in nekaj boljših drugih 45 minut, v katerih je imela po kontroverzni izključitvimorda celo najlepšo priložnosti za zmago, ko je igrala z nogometašem manj na zelenici. V enem zadnjih napadov je sam pred vratarja domačega Cadiza po silovitem prodoru branilcaprišel, a zgrešil.je sicer vsaj nekajkrat rešil soigralce pred novim porazom, porazen prvi polčas pa je še okrepil kritike na račun trenerja. Ta je bil zaradi ostrih protestov na račun glavnega sodnika v zadnjih sekundah tudi izključen, a je tekmo vseeno pospremil iz svojega prostora.Po dvoboju sta z nekaj pomenljivimi izjavami udarila katalonska nogometaša, podkapetana Pique in, njune besede pa si nekateri razlagajo tudi kot kritiko trenerju oziroma trenutnemu vodstvu kluba, ki ga od zmage na marčevskih volitvah vodi predsednik»Pred gostovanjem ne bi podpisali remija. V prvem polčasu si nismo priigrali priložnosti, a tudi oni ne. Nato je prišla izključitev Frenkieja in ekipa se jim je postavila po robu. Potrebovali smo zmago, a sem ponosen, ker se nismo skrili. Bomo videli, če nam v soboto našim navijačem uspe pokloniti zmago. To ni bila izključitev, Frenkie je umaknil nogo,« je za Movistar+ po tekmi dejal Pique.»Ne razumem razporeda. Tekmo so nam dali v ponedeljek, zakaj ne v soboto ali v nedeljo? Sodnik se lahko zmoti, a kaj takšnega ... To ni kritika, temveč opažanje, ki naj služi za pomoč igralcem. V manj kot 72 urah imamo tekmo, nato liga prvakov, pa gostovanje pri Atleticu na Wandi ... Saj smo osebe. To, da tekmo prirediš malce prej, te ne stane nič. Manjkajo nam štirje nogometaši v napadu, včasih enostavno ne gre. A rekel bi, da se bomo vseeno borili za naslove. V to sem prepričan. Ekipa ima željo, z nami pa so tudi navijači. Jaz sem tu, da zmagam, ne za to, da bi bil drugi ali tretji. Do konca bomo tekmovali, a ta konec tedna potrebujemo navijače.«Roberto, ki je nedavno slišal glasne žvižge navijačev Barce na domačem Camp Nouu, je bil še bolj neposreden. Na vprašanje o besedah svojega trenerja, ki je dejal, da je cilj biti med prvimi, ne pa prvi, je za Movistar+ odvrnil: »Tu je potrebno osvojiti La Ligo. Meni to, da smo med prvimi štirimi, ni dovolj. Mi smo Barca in to ni izgovor. Moramo dati vse od sebe in imamo ekipo, s katero se lahko merimo za naslov.«Barcelona, čaka jo še prestavljena tekma s Sevillo, s tekmo manj že za sedem točk zaostaja za vodilnim Real Madridom. Do reprezentančnega premora bodo Katalonci gostili Levante v prvenstvu, gostovali v ligi prvakov pri Benfici in nato obiskali branilca naslova Atletico Madrid z Janom Oblakom. Španski mediji že dlje časa špekulirajo, da klubsko vodstvo Koemanu išče naslednika in da bo legendarni branilec Barce nemudoma postal bivši, ko bo Laporta našel primernega kandidata.