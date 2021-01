Koeman opravlja svoj posel odlično, Zidane prav obratno

Ne razume Zidana in njegovih načel

Ronald Koeman po mnenju Rivalda modro varuje mlade fante pred prevelikim rezultatskim pritiskom. FOTO: Pau Barrena/AFP

Nekdanji brazilski zvezdnik v majici Barcelone,, je pohvalil delona klopi Barcelone, saj po njegovem mnenju opravlja odličen posel, ki se ga večina zunanjih opazovalcev sploh ne zaveda.»Koemanu je uspelo integrirati v moštvo ogromno mladih fantov in to ni vselej uspešno, saj zahteva odličen občutek za vodenje ekipe. Na mlade ne smeš nikdar spraviti prevelikega pritiska. Koeman je prevalil breme rezultata na imena, kot soin, s tem pa je zadel v polno, saj je mlajše fante sprostil,« je prepričan Rivaldo, udarni član ekipe Brazilije (ob njem pain), ki je postala svetovni prvak leta 2002 na Daljnem vzhodu.»Prav obratno kot Koeman počnoin resnično ga ne razumem. Zidane je rezultatsko breme takoj naložil na hrbte fantov, kakršni soinPosledično ti fantje ne zdržijo pritiska in začnejo početi stvari, ki naj jih ne bi počeli,« je zatrdil Rivaldo in podkrepil svojo trditev.»Prebral sem, da bo Vinicius kaznovan, ker je gledal v mobilni telefon med govorom Zidana. Takšne stvari ne rešuješ tako, da fanta prikrajšaš za igro, saj si s tem prikrajšal tudi sebe in klub. Če že, bi ga moral denarno kaznovati, še prej pa se z njim pogovoriti,« je še dodal Rivaldo.Brazilec je zatrdil, da jenajboljši vratar v zgodovini Barcelone (odlično igra tudi z nogo) in da bi lahkopostal eden nosilcev Barçine igre, če bi se le povsem osredotočil le na igranje nogometa.