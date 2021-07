Koeman prižgal rdeči alarm: Messi? Ko ni vse rešeno, te mora skrbeti

Med odmevnejšimi izjavami Ronalda Koemana je bila tudi tista o francoskem napadalcu Antoinu Griezmannu, o katerem je nizozemski strateg dejal, da nanj »računa«. A bolj kot prihodnost Griezmanna privržence kluba s štadiona Camp Nou seveda vznemirjajo pogajanja s kapetanom in prvim strelcem v zgodovini kluba, Lionelom Messijem, ki je med nastopanjem na južnoameriškem prvenstvu z Argentino (v nedeljo ga čaka finale z Brazilijo) že več kot en teden prost igralec. To, da z Messijem niso pravočasno podaljšali pogodbe, se je katalonskemu klubu primerilo prvič od Argentinčevega debija za člansko moštvo davnega leta 2004.



»Ko ni vse rešeno, potem te mora skrbeti. Imam polno zaupanje v predsednika, da bo to uredil,« je na svojem turnirju, na katerega je povabil tudi nekatere nogometaše Barcelone in druge vidne posameznike katalonskega in španskega vsakdana, dejal Koeman. Predsednik Joan Laporta je večkrat poudaril, da verjame v uspešen razplet pogajanj, nazadnje pa je spregovoril o težavah s finančnim fair playem.

Za Messija se bodo morali potruditi vsi vpleteni

Španska liga na čelu s predsednikom tekmovanja Javierjem Tebasom naj bi še dodatno omejila razpon plač, s katerimi bo lahko v prihodnji sezoni razpolagala Barcelona, ki bo morala očitno prodati še številne nogometaše, da bi lahko podaljšala sodelovanje z legendo kluba in registrirala nove nogometaše, s katerimi je že sklenila dogovor za sodelovanje (Sergio Agüero, Emerson, Eric Garcia in Memphis Depay).



»Izjemno je pomembno za klub, pa tudi za La Ligo, da najboljši igralec na svetu ostane. Vsi moramo dodati svoj delež k temu, da ostane. Vsak brani svoje interese. Laporta mi je včeraj dejal, da naj bom miren, da delajo na tem in da so prepričani, da bodo dosegli dogovor z Leom, da bi ostal še nekaj let, in da naj bom miren tudi glede vprašanj, ki se tičejo LaLige,« je še povedal Koeman.



»Pred začetkom sezone je bolje vedeti, na koga boš lahko računal, a glede na poletne turnirje že vemo, da bodo tokratne priprave bolj individualne, posamezne igralce bomo morali spraviti v dobro formo, celotna ekipa pa bo le redko delala skupaj pred začetkom prvenstva. Do konca avgusta bi se še lahko dogajalo (kar se tiče kadrovskih premikov, op. a.),« je dodal Koeman.

