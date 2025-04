Kolumbijec Murillo Ajdovce tik pred zdajci pripeljal do točke

Na slovenskih nogometnih igriščih ni počitka, klubi bodo danes in v ponedeljek odigrali tekme 31. kola 1. SNL. Nogometaši Primorja in Nafte so se za uvod razšli z neodločenim izidom 2:2 (0:1).

Ajdovski nogometaši, ki so sicer precej varni v sredini lestvice, so brez kaznovanih Tilna Klemenčiča in Festima Shatrija po zaslugi Rogerja Murilla v izdihljajih tekme prišli do točke proti predzadnji Nafti. Ta je pogrešala kaznovanega Zsomborja Kalnoki-Kisa in zaradi poškodbe tudi še vedno svojega najboljšega napadalca Josipa Špoljarića, a v večini tekme pokazala dovolj za šesto zmago sezone. Na koncu je ostala brez nje po slabem zaključku obračuna.

Lendavčani so že po minuti in pol zatresli ajdovsko mrežo, vendar gol ni obveljal zaradi prepovedanega položaja. A tekma se ni nadaljevala v podobno razburljivem slogu, šele v 18. minuti so namreč tudi domači sprožili prvi nevarnejši strel, po katerem pa je žoga zletela čez gol.

V 30. minuti so povedli gostje, Szabolcz Szalay je z desne strani kazenskega prostora podal v sredino, kjer se je dobro znašel Dragan Brkić in matiral Josipa Posavca. V 38. minuti je Kristijan Tojčić od zadaj v kazenskem prostoru »zapel« domačega igralca Harisa Kadrića, a se sodniki niso odločili za najstrožjo kazen.

Ishaq Rafiu je bil dejaven za domači klub, a ni zatresel mreže. FOTO: ND Primorje

V 59. minuti so Lendavčani podvojili prednost. Szalay se je odločil za strel z leve strani kazenskega prostora ter žogo poslal v malo mrežico ob drugi vratnici. Domači strateg Milan Anđelković je nato v igro vpoklical dodatne napadalne moči, eden od teh, Murillo, pa je bil nevaren z glavo v 79. minuti, ko je žogo z golove črte odbil vratar Žan Mauricio. Minuto pozneje je isti ajdovski napadalec zatresel še prečko.

Murillo pa je v 87. minuti le prišel do svojega ligaškega prvenca, ko je z glavo potisnil žogo v mrežo. V sodniškem dodatku je Primorje pritiskalo za drugi zadetek, Murillo je bil z glavo spet nevaren v 92. minuti, Mauricio pa je žogo odbil. Kolumbijec je minuto pozneje poskrbel tudi za izenačenje, ko je po zmedi v kazenskem prostoru žogo potisnil v mrežo po sredini vrat za 2:2.

31. kolo 1. SNL

sobota:

Primorje – Nafta 1903 2:2 (Murillo 87., 90+3.; Brkić 30., Szalay 59.)

17.30 Koper – Bravo

20.15 Olimpija – Domžale

ponedeljek:

15.00 Kalcer Radomlje – Celje

17.30 Mura – Maribor