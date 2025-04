Na vrhu Liverpool in Olimpija, tudi v prihodnje vse več senzacij

V nadaljevanju preberite:

Kdo bi si upal pred desetimi leti napovedati, da bo postal angleški nogometni prvak Leicester City? V sezoni 2015/16 se je namreč zgodilo prav to, klub, ki ga je nekoč rešil pred propadom Milan Mandarić, se je prvič v 141-letni zgodovini zavihtel na angleški vrh in postal šesti z lovoriko v premier league oziroma 24. angleški nogometni prvak.

Najbrž smo videli eno od največjih senzacij v zgodovini športa, navsezadnje je vsak, ki je pravilno napovedal razplet angleške sezone prek športnih stav, kar 5000-kratno obogatil svojo naložbo. Zanimivo, Mandarić je v isti sezoni kot njegov nekdanji klub »šokiral« nogometno sceno v Sloveniji in pripeljal na vrh Olimpijo prvič po njenem drugem rojstvu v letu 2005, tedaj pod imenom NK Bežigrad.

Nogomet je v resnici nepredvidljiv podobno kot politika – nemogoče je z gotovostjo napovedati karkoli, kakršnokoli podcenjevanje tekmeca ali nasprotnika je lahko usodno, hitro si kaznovan. Na podoben način je Borut Pahor nekaj let prej zmlel predsednika Danila Türka z izidom 67:33, še bolj prepričljivo je opravil s tedaj vzvišeno nogometno elito Aleksander Čeferin (42:13), in sicer le nekaj mesecev po podvigih Leicestra in Olimpije.