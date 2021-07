Ob danskem dnevu D za polfinale zadela Delaney in Dolberg

3500 kilometrov od Prage in 4000 kilometrov od Københavna sta morali četrtfinalni obračun odigrati reprezentanci Češke in Danske, ki ju je v azerbajdžanskem Baku iz domovine prišlo podpirat skupno 4000 navijačev. Že pred prvim sodnikovim žvižgom je bilo jasno, da bo po koncu tekme konec ene pravljične zgodbe letošnjega turnirja, na katerem sta izbrani vrsti selektorjev Kasperja Hjulmanda in Jaroslava Šilhavyja pustili izjemen vtis. Šilhavy je po zmagi nad Nizozemsko v osmini finala naredil le eno spremembo v prvi postavi, ki ji je uspel eden izmed skalpov turnirja – Jan Boril se je vrnil po eni tekmi suspenza in na položaju levega bočnega branilca je nadomestil Pavla Kaderabeka. Na priložnost je na klopi čakal tudi ozdraveli Vladimir Darida.



Danci, ki so zabeležili najvišjo zmago turnirja in izločilnih bojev (4:0 proti Walesu), so začeli z nespremenjeno postavo, kljub nekaj težavam s poškodbo pa sta začela tudi kapetan in branilec Simon Kjaer ter vezist Thomas Delaney, medtem ko sta se na klop vrnila Daniel Wass in Yussuf Poulsen. Danska je že v peti minuti načela mrežo tekmecev, ko je po podaji iz kota povsem neoviran z glavo streljal Delaney in premagal Tomaša Vaclika. Čehi so sicer imeli veliko pripomb, saj je stranski sodnik Dancem prisodil kot, ki ga sodeč po počasnih posnetkih severnjaki ne bi smeli dobiti.



Sprva precej zadržani Čehi so bili prvič nevarnejši v 12. minuti, ko je strel Patrika Schicka končal v bloku. Dve minuti kasneje bi lahko bilo na semaforju že težko ulovljivih 2:0, ko je po kotu Čehov sledil hiter protinapad, po podaji Pierre-Emila Højbjerga proti Mikkelu Damsgaardu pa je slednji že premagal Vaclika, a je žogo na črti vrat ustavil češki branilec. Čehi so v 15. minuti zapretili z volejem Petra Ševčika, ki ni zadel cilja, spet pa bi Danci dve minuti kasneje lahko odgovorili z novim zadetkom. Podobno kot v peti minuti je, tokrat sicer iz igre, po predložku z desne strani sam znotraj 16-metrskega prostora ostal Delaney, ki pa ob neposrečenem posredovanju branilca pred seboj ni uspel usmeriti žoge bližje vratom.

Dolberg izkoristil slastno podajo Maehleja

Kasper Schmeichel je nato v 22. minuti zakuhal težave svoji ekipi, ko je s slabo podajo zaposlil Lukaša Masopusta, slednji pa je s podajo v prostor našel Schicka, a ga je Schmeichel še pravočasno zaprl in odbil žogo v kot. Čehi so bili v 26. minuti nevarni po podaji iz kota, Tomaš Souček pa je na oddaljenejši vratnici meril povsem nenatančno. Danski odgovor je sledil v naslednjem napadu, ko je v kazenski prostor z desnega boka prodrl Martin Braithwaite, njegov strel pa je bil nato precej ponesrečen. Po še enem prostem strelu v 30. minuti je Petr Sevcik zelo lepo iskal osamljenega Ondreja Čelustko, ki pa je bil na oddaljenejši vratnici za las prenizek.



Še bolj nevarno je bilo v 38. minuti, ko je v kazenski prostor Češke prodrl Damsgaard, njegov strel v daljši kot pa je z izvrstnim posredovanjem pričakal Vaclik. Štiri minute kasneje so Danci vendarle povišali svojo prednost, ko je Joakim Maehle z levega boka z zunanjim delom stopala pred gol poslal prekrasen predložek, ki je sicer preletel Braithwaita, a našel osamljenega Kasperja Dolberga, ki je samo podstavil nogo in zatresel mrežo.



Drugi polčas so Čehi začeli povsem prerojeni in že v prvem napadu je z 18 metrov Schmeichla preizkusil sveži Michael Krmenčik, ki je zamenjal Lukaša Masopusta, v igro pa je prišel tudi Jakub Jankto. Danci so dobili še dve opozorili: Antonin Barak je po slabem »čiščenju« visoke žoge s strani branilcev skočil na odbito žogo in jo s polvolejem, tudi s pomočjo Delaneyja, poslal ob desno vratnico Schmeichla, ki je odbil žogo s konicami prstov. Sledil je še strel s »škarjicami« Schicka, a je bil takrat na srečo Dancev na mestu Kjaer, od katerega se je žoga odbila na varno. Toda v 49. minuti rešitve ni bilo več, Vladimir Coufal je podajal z desnega boka, Schick pa je ob Janniku Vestergaardu natančno zadel ob vratnico tokrat nemočnega Schmeichla.



Čehi so nato precej popustili in na prvo večjo priložnost je bilo potrebno čakati do 62. minute, ko je rezervist Poulsen po samostojnem prodoru strelja v padcu, njegov strel pa je blokiral Souček. Poulsen je po novem protinapadu v 69. minuti streljal po tleh, žogo pa je pričakal Vaclik. V 74. minuti je še en danski rezervist Daniel Wass nesrečno posredoval in zaposlil Jankta, čigar strel pa je blokiral Kjaer. Schmeichel je odlično posredoval nekaj minut kasneje, ko je s pestjo po prostem strelu v zadnjem hipu zbil žogo z glave Součka.



V 80. minuti bi lahko Danci tekmo odločili po akciji rezervistov Wassa in Poulsna, čigar strel "na prvo" z okoli 20 metrov je odlično ubranil Vaclik. Čehi so mrzlično iskali zadetek, ki bi jim prinesel vsaj podaljšek, češki selektor pa je presenetljivo iz igre potegnil Schicka, ki ga je v zadnjih minutah nadomeščal Matej Vydra. Vaclik je svojo ekipo obdržal v igri v 82. minuti, ko je po dvojni podaji s Poulsenom do strela znotraj kazenskega prostora prišel Maehle, ki se mu je sicer v zelo obetavnem položaju brez uspeha ponujal Braithwaite. Kljub kar šestminutnem sodnikovem podaljšku so Danci brez večjih težav zdržali jalov češki pritisk in se prebili v londonski polfinale, kjer bo njihov tekmec zmagovalec večernega obračuna v Rimu med Anglijo in Ukrajino.





