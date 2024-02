Konec dvomov o prihodnosti, Matjaž Kek ostaja selektor

Pred slovensko nogometno reprezentanco je zelo pomembna prva polovica leta 2024, po evropskem prvenstvu pa bi se selektorju Matjažu Keku pogodba iztekla. S predsednikom NZS Radenkom Mijatovićem sta danes našla skupni jezik in pogodbo podaljšala vsaj še do konca novembra 2025.

Selektor Kek je v minulih tednih večkrat poudaril, da želi vprašanje o svoji prihodnosti rešiti čim prej in priprave na evropsko prvenstvo začeti mirno. Enakega mnenja so bili pri nogometni zvezi, predsednik Mijatović in Kek sta danes dosegla dogovor o podaljšanju pogodbe, ki Keka na selektorsko klop veže vsaj do konca novembra 2025, torej do konca kvalifikacij za svetovno prvenstvo, v primeru uspešnega preboja na SP pa se pogodba avtomatično podaljša do konca mundiala, ki ga bodo gostile Mehika, Kanada in Združene države Amerike.

Nova pogodba je za Keka popotnica za zelo pomembno poletje v Nemčiji. Foto Blaž Samec

Matjaža Keka so v zadnjih mesecih večkrat povezovali z vrnitvijo v klubske vode, Dinamo je z njim že navezal stik o možni selitvi na Maksimir, tudi Kek je v izjavah večkrat namignil, da bi ga morda zanimala vrnitev v vsakodnevno trenersko rutino, a je očitno izziv z mlado reprezentanco, ki še ni dosegla vrhunca, pretehtal.

V tem kvalifikacijskem ciklusu je Kek oblikoval jedro reprezentance, na njena vrata pa trka še nekaj obetavnih nogometašev, s katerimi bi 62-letni strokovnjak lahko pisal nova poglavja uspešne reprezentančne zgodbe.