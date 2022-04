Konec ere: sličice Panini so se umaknile Toppsu

Topps bo priskrbel kartice, nalepke in ostale zbirateljske artikle za različna Uefina tekmovanja, tudi za prihajaojče evropsko prvenstvo v nogometu, ki ga bo leta 2024 gostila Nemčija, so potrdili v izjavi za javnost. Topps je januarja za okoli 458 milijonov evrov prevzel velikan v svetu zbirateljstva Fanatics, Panini pa se poslavlja po več kot 40 letih sodelovanja. Prvi Paninijevi albumi, ko gre za velika mednarodna tekmovanja, so luč sveta ugledali pred SP 1970, ob koncu 70. let prejšnjega stoletja so prvič izdali tudi album za evropsko prvenstvo, od takrat naprej neprekinjeno do lanskega eura 2020. Panini ostaja partner Svetovne nogometne zveze (FIFA) za letošnje SP v Katarju.

Panini America se je v torek pohvalil z novim rekordom, za katerega je poskrbel slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić – njegovo kartico so prodali za 100.000 dolarjev (91.520 evrov):

»Evropsko prvenstvo je največji in najprestižnejši nogometni dogodek na državni ravni v Evropi,« je v izjavi dejal generalni direktor Toppsa za mednarodni šport in zabavo Mark Catlin. »Ponašajo se z zgodovino, ko gre za nalepke, kartice in zbirateljske artikle. To partnerstvo je ogromen korak, več pa sledi na naši poti do eura 2024 in naprej.«

Ambasador Toppsa je postal trener Rome Jose Mourinho, ki naj bi imel končno besedo pri uvrstitvi nogometašev v album. »To je za nas več kot nekaj posebnega. Jose Mourinho je med največjimi imeni evropskega nogometa, zato smo izbrali nikogar drugega kot Posebnega (The Special One, op. a.),« je sodelovanje s Portugalcem komentiral šef marketinškega oddelka za Evropo, Srednji vzhod in Afriko Patrick Rausch.

Portugalski reklamni spot za Paninijev album pred začetkom eura 2020: