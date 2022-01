Konec krize Atletica, Real poražen po treh mesecih

Nogometaši Atletica iz Madrida so v 19. krogu španskega prvenstva prekinili serijo štirih porazov, vodilni Real Madrid pa je doživel prvi poraz v zadnjih treh mesecih v vseh tekmovanjih oziroma drugega v LaLigi.

Aktualni španski prvaki so na domačem stadionu premagali Rayo Vallecano z 2:0 in vpisali deveto zmago, prvo po 28. novembru. Z njo so skočili na četrto mesto, za Real Madridom, ki ima tekmo več, pa zaostajajo kar 14 točk. Vmes sta še seviljska kluba.

Oba zadetka za Atletico je dosegel Angel Correa (28., 53.), Jan Oblak pa ni imel pretiranega dela; sedmič v sezoni v vseh tekmovanjih je ohranil mrežo nedotaknjeno.

Real Madrid je zadnji poraz v vseh tekmovanjih doživel 3. oktobra proti Espanyolu. Od tedaj je v petnajstih nastopih zabeležil trinajst zmag in dva neodločena izida.

Real Madrid je doživel nepričakovan poraz. FOTO: Javier Soriano/ AFP

V prvem nastopu v 2022 je na gostovanju pri mestnem tekmecu Getafeju prikazal bledo igro in Sevilli, ki se bo v ponedeljek pomerila s Cadizom, ponudil priložnost, da se približa na pet točk.

Domači, ki so Real Madrid nazadnje premagali pred desetimi leti, so edini zadetek dosegli v 9. minuti, ko je Enes Unal izkoristil hudo napako Ederja Militaa. Izbranci trenerja Carla Ancalottija so imeli dve zreli priložnosti za zadetek; Luka Modrić je v prvem polčasu zadel prečnik, strel Casemira v nadaljevanju pa je ukrotil vratar David Soria.

Izidi 19. kroga:

Petek:

Valencia - Espanyol 1:2 (0:0)

Nedelja:

Getafe - Real Madrid 1:0 (1:0)

Atletico Madrid - Rayo Vallecano 2:0 (1:0)

Elche - Granada

18.30 Betis Sevilla - Celta Vigo

18.30 Alaves - Real Sociedad

21.00 Mallorca - Barcelona

Ponedeljek:

19.00 Villarreal - Levante

21.00 Osasuna - Athletic Bilbao

21.15 Cadiz - Sevilla