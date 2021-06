Konec nogometne kariere za Christiana Eriksena?

Sabrina Kvist Jensen, srčna izbranka, je takoj s tekla proti ležečemu Christianu Eriksenu. FOTO: Jonathan Nackstrand/Reuters

Danski nogometaš, ki se je v soboto ob koncu prvega polčasa zgrudil na tekmi evropskega prvenstva, je lahko srečen, da je še živ. Vendar pa po besedah kardiologa, ki je delal z njim pri Tottenhamu, ni veliko možnosti, da bi Eriksen še kdaj igral nogomet, poroča nemška tiskovna agencija dpa.V 43. minuti obračuna proti Finski se je zvezdnik domače ekipe Eriksen zgrudil na igrišču, od koder so ga po oživljanju prepeljali v bolnišnico in od tam sporočili, da je igralec v stabilnem stanju. Tekmo, ki je bila odigrana z zamikom, so z 1:0 dobili Finci.Profesor, profesor športne kardiologije na londonski univerzi St. George, pravi, da bodo nogometni organi in zdravniki glede vrnitve nogometaša Interja na igrišče zelo striktni.Sharma, ki je z Dancem delal, ko je ta igral za Tottenham, je po poročanju dpa za britansko agencijo PA povedal: »Očitno je šlo nekaj zelo narobe. Uspelo jim ga je vrniti v življenje, a ostaja vprašanje, kaj se je zgodilo ter zakaj je prišlo do tega. Vse do leta 2019 z njegovimi izvidi ni bilo nič narobe. Kako bi torej pojasnili zastoj srca?« se sprašuje Sharma.Srčni zastoj lahko povzročijo številni dejavniki, od visokih temperatur do skritih zdravstvenih težav, je pojasnil Sharma in dodal, da je zelo dober znak, da je bil Eriksen v bolnišnici buden.»Ne vem, ali bo še kdaj igral nogomet. Če nisem preveč direkten, on je danes umrl, čeprav za nekaj minut, ampak je umrl. Mu bo zdravniško osebje dovolilo, da znova umre? Odgovor je ne,« je dejal Sharma in dodal: »Dobra novica je, da bo živel, slaba pa je, da se bliža koncu kariere. Ne vem, če bo na najvišji ravni odigral še kakšno nogometno tekmo. V Veliki Britaniji ne bi igral. Glede tega bi bili zelo striktni.«Danski selektorje na novinarski konferenci po tekmi komaj zadrževal solze.»Tekmo bi bilo težje odigrati jutri. Ne bi mogel biti bolj ponosen na svoje igralce, ki so poskrbeli eden za drugega. Nekateri so čustveno popolnoma izčrpani.«Danska reprezentanca je zato tudi odpovedala današnji trening in vse medijske aktivnosti.Grozovit dogodek se je sicer dotaknil vseh. Tako se angleški kapetan, ki je z Eriksenom osem sezon igral pri Tottenhamu, v soboto ni udeležil novinarske konference pred nedeljsko tekmo, Belgijecpa je svoj prvi gol ob belgijski zmagi s 3:0 proti Rusiji posvetil ravno Dancu. Ob tem je soigralcu pri milanskem Interju v kamero zavpil: »Chris, rad te imam.«