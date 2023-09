Preobrat v Domžalah, konec tedna v znamenju derbija med Mariborom in Koprom

Nogometaši Domžal so v prvi tekmi 9. kola Prve lige Telemach premagali Aluminij z 2:1 (0:1). Strelci: 0:1 Susso (29.), 1:1 Šturm (79.), 2:1 Krstovski (84.). Tri tekme bodo jutri, zadnja v nedeljo med Mariborom in Koprom.

Ob Kamniški Bistrici je trener Dušan Kosić na klopi Domžal vendarle dočakal prvo zmago. Čeprav je obramba Domžal klonila že na 17. zaporedni tekmi, pa so gostitelji z goloma v končnici tekme, ko je gostujoča zasedba precej popustila, dosegli zadetka za preobrat. Aluminij je izgubil še petič zapovrstjo.

Domači so začeli konkretno. V tretji minuti je Žiga Repas poskusil z dobrih 20 metrov, meril v zgornji kot, vendar je dobro posredoval Aluminijev vratar Samo Pridgar. Kidričani so imeli prvo priložnost v 12. minuti, ko sta streljala Sandro Jovanović in Bamba Susso, prvemu je strel obranil Gašper Tratnik, drugi pa je v glavo zadel Jana Đapa.

Kidričani so postajali vse konkretnejši, v 29. minuti pa so tudi povedli. Susso se je odločil za nizek strel z 20 metrov, žoga je na poti proti vratom zadela še Nermina Hodžića in pristala za Tratnikovim hrbtom. Malce zatem je na drugi strani Luka Topalović z glavo zgrešil iz bližine, v 39. pa se je v novi domžalski priložnosti znašel še Repas, vendar je neoviran slabo streljal s 17 metrov.

Uvod drugega polčasa je minil brez posebej razburljivih trenutkov, le Đapo si je prislužil rumeni karton zaradi simuliranja. V 53. minuti je vendarle Topalović prišel do strela z dobrih desetih metrov malce z desne strani, vendar je bil Pridgar znova na mestu. V 57. minuti so domači tudi zadeli, toda Danijelu Šturmu je žogo pred podajo ušla z igrišča.

V 59. minuti pa so znova zagrozili tudi gosti, na koncu je žogo odbil Tratnik. V 63. minuti je Dario Kolobarić praktično sam prišel pred Pridgarja, a ga na koncu zadel v glavo in tako zapravil novo domžalsko priložnost. Neuspešen je bil tudi Filip Stuparević v 69. minuti.

Gašper Jovan je bil blizu podvojitvi Aluminijeve prednosti, vendar je z roba kazenskega prostora zadel vratnico. Takoj zatem je na drugi strani Mario Krstovski zgrešil iz bližine, na veselje maloštevilnih domačih navijačev pa je v 79. minuti izenačil Šturm, ki je streljal z roba kazenskega prostora malce z leve strani in žogo poslal v nasprotni zgornji kot.

Tri minute pozneje so Domžale prišle do preobrata, najprej je od daleč streljal Stuparević, žoga se je od Pridgarjevega naročja odbila do Krstovskega, ki je nato zadel iz bližine.

1. SNL, 9. kolo:

Petek:

Domžale – Aluminij 2:1 (0:1; Šturm 79., 2:1 Krstovski 84.; Susso 29.)

Sobota::

Bravo – Olimpija (13.00)

Rogaška – Mura (15.00)

Celje – Kalcer Radomlje (17.30)

Nedelja:

Maribor – Koper (20.15)