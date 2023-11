Koprčani niso blesteli, a dosegli, kar so želeli in se približali Celjanom

Koprčani so opravičili vlogo favoritov in v uvodni tekmi 15. kola 1. SNL prišli do težko priigrane zmage, osme v sezoni. Strelec edinega ghola v Rogaški Slatini je bil po podaji Luke Vešnerja Tičića v 26. minuti Enej Jelenič. Rogaška je bila do zadnjega sodnikovega žvižga vztrajna in bojevita, toda v napadu premalo konkretna, da bi se izognila desetemu prvenstvenemu porazu in petemu zaporednemu.

Slatinčani so bili najbližje izenačujočem golu v 85. minuti, ko je z izbijanjem žoge tik pred golovo črto posredoval Mark Pabai.

Koprčani so že enajst tekem brez poraza, z današnjimi tremi točkami pa so zaostanek za vodilnimi Celjani prepolovili in znaša le še tri točke. Trener Safet Hadžić je po dveh neodločenih izidih na koprski klopi prišel tudi do prve zmage.

Enej Jelenič je dosegel drugi gol v sezoni. FOTO: Uroš Hočevar

Izidi

Rogaška: Koper 0:1 (Jelenič 26.)

Mura : Aluminij 15.00

Domžale – Maribor 17.30

nedelja

Bravo – Kalcer Radomlje 13.00

Celje – Olimpija 15.00