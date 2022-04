Koronska kriza povečala tveganje za nogometne prevare

Agencija kazenskega pregona Evropske unije (Europol) in Evropska nogometna zveza (Uefa) sta izpostavili, da bi kriza zaradi pandemije novega koronavirusa lahko vplivala tudi na porast krojenja izidov in nove stavniške afere v nogometu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Organizirani kriminal je hitro dojel, da so številni klubi zaradi pandemije zašli v finančno neugoden položaj. In tam, kjer je denarja manj, so igralci, trenerji, funkcionarji in tudi uprave klubov bolj dojemljivi za korupcijo in manipulacijo,« trdi Burkhard Mühl, vodja Evropskega centra za finančni in gospodarski kriminal pri Europolu.

Europol s sedežem v Haagu na Nizozemskem se je v torek srečal s 109 predstavniki različnih organov kazenskega pregona in tožilstev ter predstavniki nacionalnih nogometnih zvez iz 49 držav. Cilj sestanka je bilo iskanje novih načinov za odkrivanje korupcije, manipulacije in krojenja izidov v nogometu.