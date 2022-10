Kritike posluša le Barcelona, spodrsnilo pa je Realu

Nogometaši madridskega Reala so v tekmi 12. kola španskega prvenstva igrali le neodločeno 1:1 proti Gironi. S točko so se resda vrnili na prvo mesto lestvice, toda imajo le še eno točko prednosti pred velikim tekmecem Barcelono, četudi predvsem slednja posluša kritike na račun domnevno slabe igre moštva trenerja Xavija.

Madridčani so se pomerili z Girono, ki je bila pred dvobojem predzadnja na lestvici. A statusa favorita domačim ni uspelo upravičiti, dolgo so se mučili s trdoživimi in v obrambi zelo discipliniranimi tekmeci. Strli so jih šele z zadetkom Viniciusa v 70. minuti.

Cristhian Stuani se je takole veselil gola. FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP

Girona zdržala zadnje nalete domačih

A je deset minut pozneje ogled posnetka Var pokazal, da je Marco Asensio igral z roko pred svojim golom, enajstmetrovko pa je izkoristil Cristhian Stuani. Domači so sicer v 90. minuti še enkrat spravili žogo v mrežo, toda spet je posredoval Var in pokazal, da je pred udarcem Rodryga vratar gostov žogo že imel pod nadzorom, tako da zadetek ni obveljal. V maratonskem sodnikovem dodatku pa je Girona zdržala nalete domačih, ki so tako dobili le točko.