Kurtić brez možnosti za podvig na obisku pri Iličiću

Spodrsljaj Handanovićevih v Genovi

Standings provided by SofaScore LiveScore

Nogometaši Atalante so v 16. krogu italijanskega prvenstva zanesljivo premagali Parmo s 3:0 (1:0). Slovenski reprezentantje za domačo zasedbo iz Bergama igral do 58. minute in prispeval podajo pri prvem golu kolumbijskega napadalcav 15. minuti.Za Atalanto sta zadela še Murielov rojakv 49. in Nemecv 61. minuti. Slovenski reprezentantje odigral celotno tekmo za osmoljence današnje tekme na stadionu Gewiss v Bergamu.Interju je načrte prekrižala Sampdoria, ki je slavila z 2:1.je najprej presenetil soigralec, ki je avtogol dosegel v 23. minuti, na 2:0 pa je 13 minut kasneje povišal v Španiji rojeni SenegalecGenoa je v Reggio Emilii klonila z 1:2 proti Sassuolu. Za gostitelje sta zadela Francozv 52. inv 83. minuti, edini gol za gostujočo ekipo pa je prispeval Uzbekistanecv 64. minuti.je igral do 82. minute.