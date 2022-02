Kurtić z jubilejno 10. enajstmetrovko popeljal PAOK v osmino finala

Tokratnega zadetka Jasmina Kurtića uradna statistika ne bo zabeležila, saj ga je vezist slovenske reprezentance dosegel med izvajanjem enajstmetrovk, ki so odločale o potniku v osmino finala konferenčne lige. PAOK je bil z goloma Andrije Živkovića in Vieirinhe (20. in 26. minuta) na dobri poti, da si brez podaljška po minimalnem porazu z Midtjyllandom na Danskem zagotovi napredovanje, a je nato Daniel Høegh v 80. minuti poskrbel za dramatičen zaključek para v dodatnih 30 minutah, v katerih zadetkov ni bilo, zato so odločale najstrožje kazni.

Max Meyer, ki ga iz dresa Schalkeja 04 dobro pomnijo navijači Maribora, je zapravil že prvi strel, vsi solunski izvajalci pa so bili natančni, tudi Kurtić, ki je kot peti izvajalec potrdil zmago z že svojo 10. uspešno izvedeno enajstmetrovko v sezoni. Zgrešil je le enkrat, in sicer pred nekaj tedni, ko je konec januarja izgubil dvoboj z vratarjem Panetolikosa Nikolaos Melissasom v grškem prvenstvu. S 14 goli je že lep čas prvi strelec grške lige, med možnimi tekmeci PAOK pa so zdaj LASK, Gent, Copenhagen, Rennes, Roma, AZ Alkmaar, Feyenoord in Basel.

»Ko veš, da boš zadel zadnjo 11-metrovko. #TheSniper,« je grški klub zapisal ob krajšem videoposnetku nasmejanega Kurtića pred začetkom »loterije«: