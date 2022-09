Kylian Mbappe si je pustil odprta vrata odhoda iz Pariza

Francoski nogometni reprezentant in zvezdnik PSG Kylian Mbappe bo imel priložnost zapustiti francoske prvake prej, kot je bilo predvideno, poroča francoski dnevnik L'Equipe. Triindvajsetletnik je maja podaljšal pogodbo s PSG za tri leta do leta 2025. Pred tem so ga dolgo povezovali s selitvijo v Real Madrid.

Francoski športni dnevnik L'Equipe pa je s sklicevanjem na vire znotraj kluba poročal, da je Mbappe pravzaprav trdno vezan na PSG le do leta 2024.

Za naslednjo sezono do leta 2025 pa obstaja le možnost sodelovanja, ki je ni mogoče uveljaviti brez Mbappejevega soglasja.