Atletico kljub ubranjeni enajstmetrovki Oblaka izgubil v Sevilli

Acuna zadel z glavo, Hermoso in Correa zgrešila za izenačenje

Špansko prvenstvo, rezultati 29. kola

Nogometaši Atletica so v 29. kolu španskega prvenstva izgubili na derbiju v Sevilli (0:1), kjer jim ni pomagala niti ubranjena enajstmetrovka slovenskega reprezentančnega vratarjaAtletico je na zadnjih osmih ligaških tekmah zmagal le trikrat, v tem obdobju je osvojil 12 od 24 možnih točk. Po zadnjem porazu ima tri točke več od Reala in štiri od Barcelone, ki se lahko z jutrišnjo zmago približa na vsega točko.Slovenski vratar Oblak je moral na gostovanju svojo ekipo reševati že v osmi minuti. Takrat jev kazenskem prostoru pohodilin domači so imeli na voljo enajstmetrovko.Odgovornost je prevzelin streljal v svojo desno, a je njegovo namero uganil Oblak in preprečil zaostanek Atletica.Škofjeločan je tako ubranil enajstmetrovko še na drugi zaporedni prvenstveni tekmi, potem ko je dobro posredoval tudi 21. marca proti Deportivu iz Alavesa Ocampos in Oblak sta bila v središču pozornosti znova v 20. minuti, ko je domači vezist streljal z leve strani, a je bil znova dobro postavljen vratar Atletica.Tri minute zatem je imel Atletico eno od redkih priložnosti,pa je z roba kazenskega prostora streljal v vratarjaPrvi polčas se je tako končal brez golov. Številke so govorile v prid Sevilli, ki je več streljala (12:3, v okvir 3:2) in imela žogo več v svojih nogah (65%).Sevilla je v drugem polčasu je kronala svojo premoč. To se je zgodilo v 70. minuti, ko jez desne strani podal na oddaljeno vratnico, tam pa jez glavo streljal v levi spodnji kot in presenetil Oblaka, ki se je premikal v nasprotno smer.Atletico bi le tri minute kasneje lahko izenačil, vendar jez enajstih metrov grdo zgrešil in žogo poslal visoko prek gola. Še lepšo priložnost je v 91. minuti zapravil, njegov strel iz bližine je z levo nogo ustavil Bounou.Nogometaši Atletica so doživeli tretji prvenstveni poraz sezone, za nameček pa bodo na naslednji ligaški tekmi z Betisom igrali brez kaznovanihinSevilla : Atletico Madrid 1:0 (Acuna 70.)Oblak je branil za AtleticoAlaves : Celta Vigo 1:3 (Lejeune 86.; Nolito 8., Aspas 14., Mina 20.)Elche : Betis 1:1 (Milla 36.; Iglesias 14./11m)Cadiz : Valencia 2:1 (Cala 14., Mauro 88.; Gameiro 19.)Levante : Huesca 0:2 (Mir 15., 54.)Granada : Villarreal 0:3 (Moreno 9./11m, 18., 60./11m)Real Madrid : Eibar 2:0 (Asensio 41., Benzema 73.)Osasuna : Getafe 0:0