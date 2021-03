Tudi ostrostrelec Suarez je z veseljem objel rešitelja Oblaka

Odlični napadalec Luis Suarez se je po tekmi zahvalil Janu Oblaku za ubranjeno enajstmetrovko. FOTO: Juan Medina/Reuters

Standings provided by SofaScore LiveScore

Slovenski čuvaj mreže Jan Oblak je bil glavni junak zmage madridskega Atletica v 28. kolu španskega prvenstva. V 87. minuti je pri vodstvu svoje ekipe z 1:0 ubranil najstrožjo kazen nogometašu Alavesa Joseluju. Atletico Madrid je tako prišel do 20. zmage v španskem prvenstvu in spet povečal prednost pred madridskim Realom na šest točk.Kdo ve, kako pomembne bodo te točke po 38. kolu, ko bodo sešteli opravljeno v tej sezoni ... Gotovo pa drži, da lahko Atleticov trenermirno pusti svoje adute na zbore njihovih reprezentanc. Atletico je namreč v zadnjih tednih začel dihati na škrge in marčevski »premor« zavoljo reprezentančnih tekem tudi zanj prihaja ob pravem času.Edini gol na štadionu Wanda Metropolitano je dosegelv 54. minuti. To je bil njegov 19. gol v sezoni 2020/21. Gostom je priložnost za izenačenje ponudil branilec Atletica, ki je v 83. minuti brez potrebe s komolcem udaril napadalca Alavesa in sodnik je po posredovanju VAR dosodil najstrožjo kazen. Toda Jan Oblak je pravilno prebral namero Joseluja, se vrgl v pravo smer in priigral gostiteljem izjemno pomembne tri točke.