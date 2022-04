Lahki konjenik se je skesal, nato je zabijal gole

V nadaljevanju preberite:

Nogomet se, kar zadeva klube, seveda igra za rezultatsko zadovoljstvo. Toda zadovoljni so tudi gledalci, če vidijo veliko golov. No, 28. maja se bo na Stade de France v Saint-Denisu, severnem predmestju Pariza, odigral letošnji finale lige prvakov, a skoraj zagotovo ne bomo videli toliko golov, kot so jih zmogli akterji zaključne tekme sezone 1959/60. Le kaj se je takrat dogodilo? Preberite v članku!