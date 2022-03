Lahko nebeško-modrim, ko obračajo polno malho arabskega denarja

Manchester City, ta je sicer v večinskem lastništvu družbe iz Združenih arabskih emiratov, je nogometni klub z največjim denarnim tokom. V koronski sezoni je imel klub kar 645 milijonov evrov prometa, so izračunali pri družbi Deloitte. Sledita madridski Real (640) in nemški velikan Bayern (611). Največji je bil padec pri Barceloni, ki je sezono prej končala na prvem mestu s 715 milijoni evrov, nato pa je promet padel na 582 milijonov in Katalonci so na lestvici zdrsnili na četrto mesto. Klubski dolg pa se je povišal na 1,35 milijarde evrov.

Največjih dvajset klubov v Evropi je imelo v sezoni 2020/21 kar 8,2 milijarde prometa, kar je bilo podobno kot sezono prej, dve leti pred tem pa so klubi obrnili rekordnih 9,3 milijarde, a jih je močno prizadela kriza zaradi pandemije novega koronavirusa. Najnižji so bili prihodki z naslova prodaja vstopnic, ki so z 1,5 milijarde evrov padli na 111 milijonov.

Najbogatejša je angleška liga, ki ima med dvajseterico klubov z največjim prometom kar enajst predstavnikov, špansko trojko zaokrožuje Atletico Madrid, Bayernu med nemškimi klubi družbo dela Borussia Dortmund, Italijo zastopata Juventus in milanski Inter, Francijo PSG in Rusijo Zenit iz Sankt Peterburga.