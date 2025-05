Lamine Yamal se je odločil

Španski nogometni zvezdnik Lamine Yamal je podaljšal pogodbo z Barcelono do konca sezone 2030/31, je na spletni strani objavil katalonski velikan. Sedemnajstletni Yamal je bil eden ključnih členov blaugrane ob trojni kroni v tej sezoni. Barcelona je osvojila prvenstvo, kraljevi pokal in superpokal, izpadla pa je v polfinalu lige prvakov.

Yamal že pri 17 letih, 18. rojstni dan bo praznoval 13. julija, velja za enega najboljših nogometašev na svetu.

Za člansko ekipo Barcelone je od debija 29. aprila 2023 odigral 106 tekem in se podpisal pod 25 golov in 34 asistenc. To sezono je na skupno 55 tekmah dosegel 18 golov in dodal 25 podaj za zadetke soigralcev. Naslova državnih prvakov se je z Barco veselil tudi v sezoni 2022/23.

Za Španijo je debitiral 8. septembra 2023 in od tedaj zbral 19 nastopov in štiri gole. Z izbrano vrsto se je lani veselil tudi naslova evropskih prvakov in bil izbran za najboljšega mladega igralca turnirja.

Pri 17 letih je osvojil številne individualne nagrade, med drugim tudi naziv najboljšega mladega igralca (Golden Boy in lovorika Kopa), njegov razvoj pa so prepoznali tudi na prireditvi Laureus, kjer je osvojil naziv za največji preboj med športniki.

Na Transfermarktu je Yamal vreden 180 milijonov evrov, ampak klub, ki bi ga želel vzeti Barceloni, bi moral plačati veliko več.