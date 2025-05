Barcelona 28. španski prvak, Jan Oblak kljub porazu blizu prestižne lovorike

Nogometaši Barcelone so si dva kroga pred koncem sezone zagotovili 28. naslov španskih prvakov. V mestnem dvoboju je v gosteh z 2:0 premagal Espanyol in neulovljivih prednost sedem točk prednosti pred madridskim Realom.

Barceloni ni steklo, toda v drugem polčasu je izbruhnil Lamin Yamal. V 53. minuti je zabil za vodstvo, v 80. minuti je šampionsko zvezdico potrdil Fermin Lopez. Še prej je Yamal izsilil izključitev Leandra Cabrere.

Hans-Dieter Flick je glavni režiser Bracelonine vrnitve med najboljše doma in v Evropi. FOTO: Manaure Quintero/AFP

»Arhitekt naslova je Hansi Flick, ki je Barcelono vrnil tudi med Evropsko elito,« je komentator španskega športnega dnevnika Marca Luis Fernando Rojo pohvalil 60-letnega Nemca, ki je prišel tiho in z veliko neznankami. Njegov življenjepis je imel le dva trenerska poglavja. Kratkega in uspešnega z Bayernom in povsem neuspešnega z nemško reprezentanco. Flick je imel največjega zaupnika v športnem direktorju Decu in predsedniku Joanu Llaportu.

Barcelona je v tej sezoni osvojila tri lovorike od štirih, v zmagovalnih je imela istega tekmeca in največjega iz Madrida, zaradi česar so obrazi vodilnih mož še toliko bolj zadovoljni. Navkljub nesrečnemu izpadu v polfinalu lige prvakov.

Jan Oblak je v Pamploni prejel dva gola,a je še vedno vodilni v bitki za lovoriko Zamora. FOTO: Ander Gillenea/AFP

V La ligi je Barcelona v povprečju osvajala 2,36 točke. Le še trije goli ji manjkajo do stotice. Ključni možje so bili Lamine Yamal, Pedri, Raphinha in Robert Lewandowski, a napredovali so vsi,« je še ocenil komentator.

Lewandowski je prvi strelec s 25 goli, tri več je zabil Kylian Mbappe, Raphinha jih je dosegel 18, Yamal osem in še 13 podaj.

Kljub porazu madridskega Atletica pri Osasuni z 0:2 dobro kaže Janu Oblaku v bitki za že svojo šesto lovoriko Zamora, priznanja za vratarja, ki je prejel najmanj golov. Trenutno je 32-letni Škofjeločan prvi s povprečjem 0,83 prejetega gola na tekmo.