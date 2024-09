Lamine Yamal privlači daleč največ igralcev

Z novo sezono nogometne lige prvakov je oživela tudi priljubljena navijaška igra Uefa Fantasy. Spletna igra, v kateri navijači sestavljajo ekipo petnajstih igralcev – dva vratarja, po pet branilcev in vezistov ter tri napadalce –, bo letos doživela malenkostne spremembe predvsem v prvem kolu. Prvi teden nove sezone namreč prinaša tri tekmovalne dneve od torka do četrtka, zato bo še bolj pomembno, da bodo navijači izbrali ekipo s kakovostjo tudi v širini. Tudi letos bodo imeli na voljo sto milijonov evrov, s katerimi bodo morali »kupiti« vseh 15 članov ekipe. Uefa je že sporočila, kateri nogometaši so najbolj priljubljeni oziroma jih je angažiralo največ igralcev igre Fantasy Football.

V napadu Mbappe, Vinicius in Haaland

Vratarja Thibaut Courtois (Real Madrid, 6 mio €) in Gregor Kobel (Dortmund 5 mio €) sta se denimo znašla v dobri petini vseh ekip, najpogosteje izbrani branilci so za zdaj Arsenalov adut William Saliba (5,5), ki ga je izbralo kar 30 % igralcev, ob njem sta priljubljena tudi Virgil van Dijk in Trent Alexander-Arnold (oba Liverpool, po 6 mio €). Največji magnet za spletne »managerje« je mladi up Barcelone Lamine Yamal (7,5), izbrala ga je kar polovica vseh igralcev igre. Visoko kotira tudi Jude Bellingham (Real Madrid, 9).

Napadalci? Tudi v konici najdemo znana imena, to sta Realova zvezdnika Vinicius Junior in Kylian Mbappe (oba po 11), enako ceno premore tudi Erling Haaland (ManCity), ki je prepričan 45 % spletnih »managerjev«. Mnogi stavijo na Harryja Kana (Bayern), ki velja na trgu pol milijona manj od omenjene trojice (10,5).