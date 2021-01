Lampard dobil nogo, njegov naslednik Tuchel

Angleški nogometni prvoligaš Chelsea je danes objavil, da je po nizu slabih rezultatov v domačem prvenstvu premier league odpustil 42-letnega trenerja Franka Lamparda. Otoški mediji, med njimi tudi Guardian, poročajo, da naj bi na trenersko klop modrih sedel nekdanji trener pariškega Paris Saint-Germaina, 47-letni Nemec Thomas Tuchel.



»To je bila za nas zelo težka odločitev, ne le, ampak tudi zato, ker imam osebno odličen odnos s Frankom in ga izjemno cenim in spoštujem,« je za spletno stran kluba s Stamford Bridgea dejal lastnik Roman Abramovič. Chelsea, klub je izgubil pet od zadnjih osmih prvenstvenih tekem, je ta čas na devetem mestu angleškega prvenstva in za vodilnim Manchester Unitedom zaostaja za 11 točk.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: