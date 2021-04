Lani je žela posmeh Barça, zdaj trepetajo v Madridu

V nadaljevanju preberite:



Španski nogometni clasico dobiva novo podobo. Rivalstvo med Messijem in Cristianom Ronaldom, ki je kot magnet privlačilo Zemljane iz najrazličnejših miljejev, je odšlo v pozabo, vzniknila so nova imena za prihodnja leta. Real Madrid je v tej sezoni že uveljavil imena, kakršna sta krilna napadalca Vinicius (20 let; 1937 minut igre; 6 golov) in Rodrygo (20; 853; 1) ter vezist Valverde (22; 1442; 3), Barcelona peterico imen: to so vezist Pedri (18; 1282; 2), bočni adut Dest (20; 2361; 3), branilca Araujo (22; 1726; 1) in Mingueza (21; 2346; 1) ter krilni napadalec Trincao (21; 1170; 3). Vstopili smo v obdobje novih imen, staro ostaja le športno-politično rivalstvo med Madridom in Barcelono.