Lani preklical upokojitev, letos spoznal, da ima vendarle dovolj

je v karieri igral za Groningen, PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid in Bayern, s katerim je leta 2013 osvojil naslov v ligi prvakov. Po tem, ko se je leta 2019 skupaj z dolgoletnima soigralcemainposlovil od rdečega münchenskega dresa, so ga spet zasrbela stopala in lani se je odločil priskočiti na pomoč matičnemu Groningenu, ki se je znašel v hudih finančnih težavah.Za Groningen je prvo ligaško tekmo po povratku v klub odigral septembra lani in moral z igrišča že po 28 minutah. Utrpel je hujšo poškodbo mečne mišice, poškodbe so ga sicer pogosto ustavile pred še večjimi podvigi na nogometnih zelenicah. Nekdanji nizozemski reprezentant, ki je z državno izbrano vrsto igral tudi v finalu mundiala 2010, ko je Nizozemce po podaljšku ustavila Španija, je v minuli sezoni zaradi dolgega okrevanja zbral le sedem nastopov.»Dragi prijatelji nogometa, odločil sem se končati aktivno nogometno kariero. Izbira je bila zelo težka. Želim se zahvaliti vsem za ganljivo podporo!« je v objavi na družbenih omrežjih zapisal Robben.V karieri je osvojil en naslov nizozemskega prvaka in en nizozemski superpokal, dva angleška državna naslova, en angleški ligaški pokal, en superpokal in en pokal FA, en španski državni in superpokalni naslov, osem naslovov nemškega prvaka in pet nemških pokalov ter pet superpokalov. Poleg naslova v ligi prvakov, bil je strelec odločilnega gola na Wembleyju, kjer so Bavarci v povsem nemškem finalu z 2:1 premagali Borussio Dortmund, pa je z rdečim strojem slavil tudi na tekmi za evropski superpokal. Odigral je 706 uradnih tekem in dosegel 246 golov, dodal pa jim je še 188 podaj.