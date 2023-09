Lautaro Martinez je vstopil v igro v 54. minuti in zabil štiri gole

Nogometaši milanskega Interja so v 7. kolu italijanske lige gostovali pri Salernitani in zmagali s 4:0. Uspešen je bil tudi branilec naslova Napoli, ki je z enakim izidom zmagal v Lecceju. Milan pa je proti Laziu slavil uspeh z 2:0.

Inter, skupaj z mestnim tekmecem Milanom je na vrhu lestvice, je pri Salernitani prešel v vodstvo v 62. minuti, prednost podvojil v 77., potrojil v 85. z bele pike, končni izid pa postavil v 89. minuti. Avtor vseh štirih golov je bil Lautaro Martinez, ki je tudi najboljši strelec lige z devetimi zadetki. Kot zanimivost velja omeniti, da je Argentinec v igro vstopil v igro s klopi v 54. minuti in postal sploh prva rezerva v zgodovini elitne italijanske lige s štirimi goli na eni tekmi.

Milan je dolgo časa trl odpor Lazia, v drugem polčasu pa sta vendarle Christian Pulisic v 60. in Noah Okafor v 88. minuti poskrbela za šesto zmago rdeče-črnih. Pri obeh golih je bil podajalec Rafael Leao.

Neapeljčani so zmagali četrtič v sezoni. V 16. minuti jih je v vodstvo popeljal Norvežan Leo Oestigaard. Na začetku drugega polčasa je v igro vstopil najboljši igralec Napolija Victor Osimhen, ki je že v 51. minuti zadel za 2:0 in je pri petih sezonskih golih. V 88. in 95. minuti pa so gosti le še potrdili zmago, ko sta se med strelce vpisala še Gianluca Gaetano in Matteo Politano.