Leicester osvojil prvo lovoriko angleške sezone

Nogometaši Leicester Cityja so dobili tradicionalni uvod v sezono angleškega nogometa. Na londonskem Wembleyju so na Community Shieldu, kot na Otoku imenujejo obračun državnega in pokalnega prvaka, premagali Manchester City z 1:0. Edini gol na tekmi je iz enajstmetrovke dosegel Kelechi Iheanacho v 88. minuti. Večino pozornosti je sicer dobil debi Jacka Grealisha pri Manchester Cityju, potem ko ga je ta za skoraj 120 milijonov evrov pripeljal iz Aston Ville.



V igro je vstopil v 65. minuti in deloval živahno. Najdražji angleški nogometaš v zgodovini je bil nevarnejši kot njegovi soigralci. A vseeno je svoj prvi nastop v novem klubu, ta je igral brez poškodovanih Kevina De Bruyneja in Phila Fodna ter nekaterih drugih, ki so igrali na evropskem in južnoameriškem prvenstvu, končal s porazom, potem ko je najstrožjo kazen nad Nigerijcem zakrivil Nathan Ake. Za Leicester je to prva tovrstna lovorika po 50 letih in skupno druga. Angleško prvenstvo se bo začelo prihodnji konec tedna.

