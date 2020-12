Leicester prekinil niz gostujočih zmag Uniteda

Standings provided by SofaScore LiveScore

Derbi 15. kola angleške nogometne lige med drugouvrščenim Leicester Cityjem in tretjeuvrščenim Manchester Unitedom se je končal z neodločenim izidom 2:2 (1:1). Gosti so dvakrat vodili, domači pa dvakrat izenačili, s tem pa so prekinili niz desetih zaporednih zmag Uniteda na tekmah v gosteh. United še na sedmi zaporedni tekmi ni izgubil, poleg petih zmag, ki so ga pripeljale tik pod vrh lige, je remiziral tudi proti mestnemu tekmecu Cityju.Manchester je povedel v 23. minuti, ko jes skrajnimi močmi podaljšal podajoje sam prišel pred vratarjain mimo njega poslal žogo v mrežo. Fernandes ima kar nekaj zaslug tudi za gol Leicestra v 31. minuti. Na svoji polovici se je nepotrebno poigraval z žogo, jo izgubil,pa je s strelom z 18 metrov premagal vratarjaV drugem delu je imel spet prvo priložnost Rashford, sam je prišel pred danskega vratarja, a se je ta pri njegovem strelu izkazal. V 79. minuti pa je bil brez moči, ko jelepo podal do Fernandesa, ta pa se je odkupil za napako pri golu tekmecev. Toda Manchester prednosti ni zadržal, za to je v 85. minuti poskrbelDanes so na sporedu še tekme Aston Villa : Crystal Palace, Fulham : Southampton, Arsenal : Chelsea, Manchester City : Newcastle in Sheffield United : Everton.